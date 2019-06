Otra vez ‘Junior, tu papá’

La región Caribe colombiana vuelve a estar de fiesta, gracias al fútbol. Atlético Junior revalidó el miércoles, en una fría noche bogotana, su condición de campeón del fútbol colombiano. Conquistó su novena estrella por la vía de la definición desde el punto penal. Recordemos que hace seis meses había dado la vuelta olímpica tras vencer al Medellín en la final de la liga Águila II del 2018.

Es verdad que el Junior es de Barranquilla, pero no menos cierto es que la gran mayoría de habitantes de esta parte del país tienen en su corazón un rincón reservado al equipo tiburón. Porque el Junior es un equipo de fútbol, pero también un hito cultural y social de esta zona caribeña. Lo que ocurrió en este semestre así lo confirma. De la mano de Luis Fernando Suárez, el equipo permaneció invicto y en el ámbito local no pasó afugias –es verdad, fracasó en la Copa Libertadores–, pero el buen estratega paisa no logró conectar el juego del equipo con la necesidad de la afición de verse reflejada en él.



Fue necesario que irrumpiera el gran héroe de esta historia, el uruguayo Julio Comesaña, para que se armonizara el rendimiento deportivo con el sentimiento popular. Y todos saben que cuando esto ocurre con el equipo de Barranquilla, es muy difícil detener su marcha triunfal. Comesaña, que por su eterna disposición a tomar las riendas del club ha sido fuente constante de inspiración para humoristas, tiene esa facultad: sabe cómo hacer que el Junior sea más que el equipo de la Dimayor, el sentimiento, insistimos, de toda una región.



Felicitaciones, pues, al campeón, pero también un reconocimiento al subcampeón. El Deportivo Pasto, sin figuras rutilantes y de la mano de Alexis García, demostró que en el fútbol las carencias económicas se pueden suplir con seriedad, disciplina y con esa mística exclusiva que surge cuando un grupo de individuos se convierte en un engranaje en el que todas sus piezas son vitales.