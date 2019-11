Otra trampa de las redes

En circunstancias como las que hoy vive el país, es alto el riesgo de que el ímpetu tome canales imprevistos y equivocados, con desenlaces funestos.

Este peligro se hizo palpable la noche del viernes pasado en Bogotá. En medio de la ola de pánico desatada luego de que circularon por las redes sociales mensajes que hablaban de una ola de saqueos, sin ningún sustento en la realidad, varios de estos relatos señalaban a la población venezolana como responsable de las supuestas irrupciones en unidades residenciales.



Por fortuna, pronto quedó claro que nada –o muy poco– en realidad ocurría, lo que no impidió que en algunos lugares surgiera una exagerada e injustificada prevención hacia los originarios del país vecino que en los últimos meses han llegado masivamente a Colombia, huyendo de la dictadura de Nicolás Maduro.



Si bien es cierto que varios venezolanos participaron en los actos vandálicos y que por eso fue expulsada una cantidad importante de ellos –59–, es desproporcionado, injusto y riesgoso generalizar y concluir que la mayoría de esta población está interesada en provocar desórdenes y saqueos. Es, más bien, al contrario: se trata de una minoría. No obstante, las circunstancias en las que muchos de ellos llegaron y la inevitable aunque dolorosa estigmatización de la que son objeto los hacen blanco fácil de mentes perversas que buscan generar pánico y división, valiéndose de las redes.



Por eso hay que hacer un llamado claro a no caer en la trampa del odio que con frecuencia encontramos en las redes y evitar hacer juicios a priori. Las autoridades están actuando contra aquellos pocos que han mostrado un comportamiento merecedor de una medida como la expulsión. Esto da tranquilidad. Y respecto a la inmensa mayoría de hermanos y hermanas de esta nación, hay que perseverar en la actitud de acogida y apoyo que hemos visto, por suerte, en todos los rincones del país, en todos los sectores de la población.