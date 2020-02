Otra torpeza del Eln

Es una verdadera lástima que el país no haya podido pasar la página de las organizaciones armadas que buscan sembrar terror a gran escala. Y también preocupan, y deben ser motivo de discusión, las razones por las cuales estas consignas intimidantes, más allá de qué tan fundadas estén, tengan semejante eco en los tiempos que vivimos. Sin duda, este tipo de organizaciones han sabido sacar infame provecho de una predisposición de la ciudadanía a –ingenuamente y movida por una buena intención– la circulación en las redes sociales y los servicios de mensajería de este tipo de mensajes. Pedagogía y autocontrol son las claves.

Entrando en materia, el responsable de esta nueva ola de temor es el llamado que hizo el Ejército de Liberación Nacional (Eln) a un supuesto ‘paro armado’. Así han denominado el cobarde intento por intimidar a los colombianos el fin de semana que se aproxima. Cualquiera que desconozca la realidad del país podría incluso suponer que los hombres de ‘Gabino’ –si es que aún lo son– constituyen una poderosa organización armada con presencia efectiva en la totalidad del territorio nacional.

Nada más equivocado. Aunque, por supuesto, no se puede menospreciar la capacidad de hacer daño de una organización cada vez más volcada al narcotráfico y el terrorismo, la idea de que, por este mensaje, ese grupo armado podrá paralizar el país entra en el terreno del delirio. Eso sí, las autoridades no pueden bajar la guardia, deben redoblar los controles y los esfuerzos que a diario se hacen desde la inteligencia militar y policial para neutralizar las células terroristas del Eln. Hace bien la alcaldesa de Bogotá en ejecutar un plan candado para así reducir, tanto como sea posible, el margen de acción de quienes saben aprovecharse del factor sorpresa.



Dicho lo anterior, dejando muy claro que el Eln se equivoca de cabo a rabo con este proceder, es necesario advertir que su actuar en zonas específicas del territorio sí amerita una revisión de las estrategias para contenerlo. En Cauca, Arauca, Chocó, Nariño –Tumaco en particular– y en la región del Catatumbo mantiene control sobre negocios ilícitos que le representan un enorme flujo de dinero, especialmente el narcotráfico y la minería ilegal. Son áreas en las que cualquiera que se oponga a estas actividades de inmediato es declarado objetivo militar, en particular los líderes sociales. Así, movida por el dinero, actúa hoy la organización que se dice heredera de los ideales sociales de Camilo Torres.



El llamado es a no dejarse amedrentar. Lo que incluye, reiteramos, reflexionar sobre la facilidad con la que circulan estas amenazas en el ámbito digital. Ello, repetimos, no significa que las ignoren las autoridades, que deben tomar las medidas del caso para evitar actos terroristas a partir de la información aportada por las fuentes de inteligencia. Y sea la oportunidad para repetir que la mejor manera de combatir al Eln es reforzando las acciones militares, pero sobre todo saldando la deuda social que tiene el Estado –de tiempo atrás– con aquellos territorios que son su retaguardia y fuente de cuantiosas y mal habidas rentas.



