Otra pena máxima

Es absurdo y condenable el incidente ocurrido la tarde del domingo en el estadio Manuel Murillo Toro, de Ibagué, a minutos de iniciarse el partido entre el local, Deportes Tolima, y Millonarios, de Bogotá. La imagen de la fecha no fue la de un bello gol. Otra vez fue la de una agresión sin sentido, la de un energúmeno hincha que burló la seguridad policial en el estadio para llegar a la cancha y golpear por la espalda, con toda la fuerza de la ira, al volante albiazul Daniel Cataño. Esto dio pie a una reacción del futbolista, quien lo persiguió y lo agredió frente a las tribunas, una actitud también reprochable.

Al final, la consecuencia de tal desmán fue la suspensión del encuentro por falta de garantías. Pero además, por comprensible solidaridad de los jugadores, incluidos los del cuadro pijao, donde Cataño militaba en el primer semestre del año pasado y al final falló un penalti que pudo ser definitivo para lograr el título. Una escena tan usual que cuesta creer que esta haya sido el motivo de semejante ataque, pues en el fútbol se yerran penaltis todos los días. Los fallaron los franceses en la final del Mundial. Los falla Messi. Pero no han sido ninguna sentencia.

Esto es vergonzoso y hay culpas compartidas. No solo falla la seguridad en el Murillo Toro, sino la postura del presidente del club local saliendo a condenar el retiro del equipo visitante y reclamando los puntos del partido. El año pasado hubo una violenta invasión de la chancha en Tuluá, donde jugaban Cortuluá y Deportivo Cali. Por eso, a pesar de que aquí fue un hincha solitario, que pidió disculpas, pudo ser un acto de mayores consecuencias. Es repudiable también el proceder de los hinchas al apedrear el bus de Millonarios. Por el bien del fútbol, este hecho debe tener las necesarias repercusiones para que no se siga repitiendo. Hay mucho que revisar, no solo en seguridad, sino desde los clubes, desde el mismo comportamiento de los jugadores. Porque, como vamos, la pena máxima podría ser una sociedad que no pueda ir en paz a los estadios. Esa sería la peor muestra de intolerancia.

EDITORIAL

