Otra esperanza deportiva

El ciclismo sigue dándoles satisfacciones a los colombianos. En esta ocasión, cuando todos los ojos estaban puestos en Nairo Quintana y Egan Bernal, Daniel Martínez logró un importantísimo triunfo en la tradicional prueba Dauphiné Liberé, en Francia.

Su nombre aún no dice mucho, pero tiene grandes condiciones. El nacido en Vergara, Cundinamarca, campeón nacional de la contrarreloj individual, conquistó el título de una de las principales carreras del World Tour distintas a las tres grandes: el Tour, el Giro de Italia y la Vuelta a España. Las gestas tienen su momento y sus elegidos, pero se necesita coraje y Martínez sacó la casta ante el retiro del máximo favorito, el esloveno Primoz Roglic. Mostrando gran regularidad y también una actitud ofensiva cada vez más escasa en el deporte de las bielas, consiguió el logro más importante de su corta carrera.



“… los últimos 2 km los pedaleé con el alma”, dijo. Pero así ha pedaleado siempre, en una vida en terreno empinado. Porque este es un premio a la constancia de quien ha sabido ganarse un lugar en la máxima categoría del ciclismo, luego de un duro trasegar que comenzó con el tener que abandonar por culpa de la violencia su lugar de origen para instalarse en Soacha.



Con el ciclismo en la sangre, supo lo que era batallar como neoprofesional colombiano en Italia, hasta que llamó la atención de su actual escuadra, el Education First, donde ha podido desarrollar todo su potencial, gracias en medida importante al apoyo que desde el primer día recibió de Rigoberto Urán.



Tal vez sea prematuro ponerlo en la baraja de los favoritos para el Tour, no obstante tener un talento especial para las pruebas contra el cronómetro que no poseen muchos de sus compatriotas y ser un escalador de quilates, como lo demostró ayer. Pero es una nueva esperanza de un deporte tan duro y lleno de grandes figuras, donde los nuestros le suelen dar al pías momentos de orgullo y de ánimo, como en este caso, cuando más se necesitan



