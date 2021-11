Otra dictadura

Un sombrío panorama con un futuro en el que escasean las razones para el optimismo es lo que hoy ofrece Nicaragua, después de las cuestionadas elecciones del domingo, que aseguraron la permanencia de la dupla Daniel Ortega-Rosario Murillo en el poder, por lo menos hasta 2027. Será el cuarto mandato consecutivo del exintegrante del Frente Sandinista de Liberación Nacional, y el quinto en total.



No sobra recordar por qué estos comicios han sido calificados como una farsa por buena parte de la comunidad internacional: 39 líderes opositores han sido arrestados, 50 organizaciones no gubernamentales fueron ilegalizadas, hubo por lo menos 150 presos políticos y candidatos desconocidos como supuestos competidores del actual mandatario. Ellos ocuparon los lugares de los que sí representaban una opción de cambio para los nicaragüenses, pero no pudieron llegar a las urnas por la persecución de un régimen dictatorial. Los aspirantes que no fueron detenidos, como sí fue el caso de Cristiana Chamorro, quien se perfilaba como una de las más opcionadas, tuvieron que exiliarse.



No obstante la presión internacional, Ortega decidió seguir adelante con unas elecciones que darán pie a nuevas sanciones, comenzando por la ley Renacer, aprobada por el Congreso de Estados Unidos y que espera la sanción presidencial. La Unión Europea, la OEA y la CIDH han emitido duros pronunciamientos. Colombia, a través del presidente Iván Duque, declaró ayer que no reconocerá los resultados. Y es que la evidencia es clara: ya no hay Estado de derecho ni, por lo tanto, democracia en el país centroamericano.



Es de esperarse que la maltrecha economía de ese país se resienta aún más con las sanciones y el aislamiento, y las consecuencias de esto, como suele ocurrir, las sufrirán los más vulnerables. Ante la falta de oportunidades, es previsible que la migración de ciudadanos rumbo a Estados Unidos siga creciendo: ya han partido alrededor de 100.000 nicaragüenses desde 2018, cuando comenzó la fase más dura de la represión. Y a la par con la expulsión de población vulnerable, se da por descontado que aumentará la persecución a cualquier voz crítica de un gobierno que contó, hasta hace muy poco, con el respaldo de una parte importante del sector empresarial. El mismo que en vísperas de las elecciones del domingo le retiró el apoyo.

Con todo, Ortega cuenta con el visto bueno de países como China, Rusia, Venezuela y Cuba, que pueden darle oxígeno suficiente para permanecer en el poder, sin importar que sea a expensas del sufrimiento de la gente mientras una minoría cercana al Gobierno se enriquece de forma tan desmedida como inmoral. Una historia ya conocida en la región y que deja en evidencia los límites de la comunidad internacional para evitar la implosión de los regímenes democráticos.



Para Colombia, el giro que ha dado esta historia es particularmente preocupante, a la luz del diferendo limítrofe. Y es que más allá de lo que ocurra en La Haya, la existencia de un Estado de derecho en la contraparte era garantía de que el conflicto mantendría en cualquier caso sus cauces. Hoy, en este frente es mayor la incertidumbre.

EDITORIAL

editorial@eltiempo.com