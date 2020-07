Optimismo prudente

Desde el momento en que se conoció la expansión del nuevo coronavirus en la ciudad china de Wuhan se inició una carrera con el acelerador a fondo para desarrollar una vacuna que prevenga contra la enfermedad que causa, bajo la premisa de que todas las personas en el mundo son susceptibles de padecerla.

En esa búsqueda se han comprometido grupos de investigadores de todo el planeta, en un proceso en el que, además de los objetivos sanitarios, se mezclan intereses políticos, económicos y de liderazgos científicos que sirven de adobo a una carrera en la que todos quieren llegar en primer lugar.



De hecho, en el mundo existen hoy cerca de 200 grupos que trabajan con este fin, de los cuales la Organización Mundial de la Salud (OMS) les sigue la pista a algo más de 130. De estos, al menos 20 han sido probados en humanos, dentro de sus ensayos clínicos.



Y si bien es cierto que hay premura e incluso se han permitido ciertas flexibilizaciones del rigor, la verdad es que tratan de dar a conocer por todos los medios sus avances como una forma de poner un pie en un mercado definido por la necesidad y la ilusión que genera su pronta aparición.

Del lote de punta hay tres que, según publicaciones rigurosas –que son las únicas que dan cuenta seria de estos avances–, llevan el liderato: CanSino Biologics, de China; ChAdOx1 nCoV-19, de Oxford, en el Reino Unido, y la de la farmacéutica Moderna, de Estados Unidos.



Ellas superaron las pruebas de seguridad y de respuestas inmunológicas y, al parecer, no solo ya tienen adelantados sus ensayos siguientes en humanos, sino también componentes de producción masiva y acuerdos comerciales con algunas partes del mundo.



Por supuesto que a nivel general estos anuncios generan optimismo. Sin embargo, es claro que estos apenas son preliminares y que el trecho que falta es aún muy largo para poder decir con claridad que se está frente a un biológico que proteja efectivamente y con certeza contra el Sars-CoV-2 en condiciones reales. En otras palabras, a la fecha no se sabe si habrá vacuna, aunque algunos ya se acercan a ponerle plazos e, incluso, hasta precios.



Pero más allá de los componentes epidemiológicos y humanitarios que beneficiaría tener una vacuna contra el covid-19, vale decir que las fuerzas que se enfrentan en esta competencia están poniendo todo para llevarse el titular que tendría como clientes a toda la humanidad. Con un ‘todo vale’ que ya ha sido advertido.



De hecho, hace unos días el Centro de Ciberseguridad Nacional del Reino Unido alertó que presuntos piratas informáticos vinculados con agencias extranjeras atacaron a científicos británicos que desarrollan la vacuna. Por otro lado, las potencias mundiales ya han cerrado acuerdos con las farmacéuticas para producir vacunas en masa, lo que preocupa a la OMS y a los países pequeños.



Y, aunque algunas empresas han dicho que no les interesa ganar y que garantizarán el suministro mundial por debajo de los costos, lo cierto es que en esta competencia está en juego más que la salud de la humanidad. El país no puede ser ajeno, y por eso el Gobierno ha dado pasos para no ser de los últimos en la fila.



