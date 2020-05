Oposición, así no es

Nada había logrado hacerle tanto daño a la oposición venezolana, ni siquiera las movidas autoritarias del propio Nicolás Maduro, como el reciente culebrón en el que personas del entorno cercano del presidente encargado, Juan Guaidó, firmaron un contrato con un grupo de mercenarios para asestarle un frustrado golpe al régimen chavista.

El plan, que parecía el libreto de una película de Rambo, se articulaba en torno al desembarco de un grupo de hombres en el litoral para, supuestamente, tomar infraestructuras claves –como el aeropuerto internacional de Maiquetía– en la intención de sacar al dictador rumbo a Estados Unidos. Varios muertos y al menos 50 detenidos es el balance de la incursión que, según lo declarado por algunos participantes, se estaba preparando desde finales del año pasado y del que, al parecer, mucha gente estaba al tanto, incluyendo, en el colmo de la parodia, a las fuerzas armadas venezolanas.



Operación Gedeón. Así fue bautizado el plan que tenía detrás a un exmilitar estadounidense, pero más atrás a un viejo conocido de los ambientes políticos colombianos, en especial en época de elecciones: J. J. Rendón, quien dijo haber pagado 50.000 dólares de su bolsillo.

Más allá de la ingenuidad de pensar que unos 60 hombres pueden apartar del poder a Maduro, o de que para un golpe de mano se firma un contrato, o de que una operación hechiza como esta puede encender la mecha de la insurrección en la Fuerza Armada Nacional para desplazar a Maduro del poder, la gran pregunta que quedaba en el ambiente era si Guaidó estaba al tanto del plan y lo patrocinó. Para Maduro, sí, y por eso mostró una supuesta firma de Guaidó en el documento.



Él se deslindó de inmediato, y Rendón y uno de los diputados implicados renunciaron para calmar la furia de sectores opositores que pedían cabezas y salvaron de responsabilidad al mandatario interino.



La cosa no pudo salir peor. Se le dio munición a Maduro para que tachara de golpista a Guaidó y distrajera de la enorme crisis por la escasez de gasolina, más que por el coronavirus; Bogotá y Washington terminaron salpicados en la retórica incendiaria del chavista, y la oposición siguió acumulando torpezas y derrotas en el entendido trumpista de “todas las opciones están sobre la mesa”.



Pero no lo están. Colombia lo ha dicho en todos los niveles y de todas las formas y lo ha replicado el Grupo de Lima, en el sentido de que no se patrocinará ni consentirá una agresión militar contra el vecino.



A lo que cabe una consideración que quizás sea la base de lo que debe ser el accionar de Guaidó: su legitimidad radica en el respeto de la ley. Así como más de 50 países le dieron su confianza al reconocerlo como presidente interino, dado que se avaló constitucionalmente el vacío de poder tras las elecciones que en mayo del 2018 dieron ganador de manera ilegítima a Maduro, de la misma forma se le exigen a la oposición un irrestricto apego a las leyes, el respeto a la institucionalidad democrática y la Constitución.



Nada de eso conjuga con lo sucedido en La Guaira. Los venezolanos merecen más.



