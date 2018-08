Oposición a medias

En el contexto actual del país, la decisión del Consejo Nacional Electoral de negarle la personería jurídica al movimiento Colombia Humana, que lidera el excandidato presidencial Gustavo Petro, genera desconcierto.

Los acuerdos de paz con las Farc trazaron una hoja de ruta que buscaba abrir la democracia colombiana concediéndoles nuevas garantías a las fuerzas políticas opositoras.



El que hoy Petro sea senador de la república y su antigua fórmula para la vicepresidencia, Ángela María Robledo, representante, es resultado de este propósito. También lo es el nuevo estatuto de la oposición, que les asegura recursos adicionales y otra serie de derechos a los partidos que así se declaren.



En esa línea, de haberse presentado a las elecciones presidenciales con el aval de un partido o movimiento que en las elecciones legislativas de marzo hubiese superado el umbral del tres por ciento de la votación, Gustavo Petro podría hacer uso de estos beneficios contemplados por la ley.



Pero ocurrió que el exalcalde se inscribió como aspirante a la presidencia con el respaldo de un movimiento significativo de ciudadanos que no participó en los comicios en los que se eligieron senadores y representantes, que es la cita electoral a la que se refiere el artículo 108 de la Constitución.

Esto ha llevado a una situación contradictoria. Así debe calificarse el que uno de los principales referentes, si no el principal, de la oposición por haber llegado a la segunda vuelta, en la que conquistó más de ocho millones de votos, no pueda acceder a un estatus pleno de opositor y que su movimiento no pueda tener participación en las elecciones regionales de octubre de 2019.



Aun así, incluso por paradójico que resulte, es verdad que el Consejo Nacional Electoral debe ceñirse a la ley, la que no deja margen de duda respecto a cuáles son las reglas del juego. Es decir, cuál es la elección en la que se decide qué colectividades podrán tener personería jurídica según su desempeño en las urnas.



Lo ocurrido, no obstante, deja ver una falencia de la legislación vigente: es un hecho que este movimiento no solo logró en la segunda vuelta una cantidad significativa de votos, sino que también, por este motivo, pudo acceder a dos curules en el Congreso. Lo que procede entonces es subsanarla mediante las reformas que sea preciso adelantar. De darse una situación igual dentro de cuatro años, sería lamentable ver que no se actuó para evitarlo.



Es un hecho también que la determinación del CNE puede ser apelada por Colombia Humana, lo que abre una ventana para que aparezca un camino jurídico que le permita a este movimiento contar finalmente con la personería a la que aspira. Ya en el pasado, en 2003, el partido entonces denominado Opción Centro, en un contexto similar, logró conservar su personería. Este recurso de apelación, por cierto, será estudiado por los nuevos integrantes de este tribunal electoral que estaban siendo elegidos al escribirse estas líneas.



El llamado tiene que ser a que la decisión, en cualquier caso, sea en derecho y de ninguna manera afectada por circunstancias o milimetrías políticas.



