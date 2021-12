La presencia de la variante ómicron en Colombia, más que pánico debe motivar acciones generales para controlar al máximo su expansión. De hecho, esta situación era predecible, dada la veloz incursión de dicha variante en la mayoría de países en el mundo, al punto de que en este momento pone contra la pared a las autoridades sanitarias de muchos lugares que, prácticamente, habían pasado la página de la pandemia y se aprestaban a recibir el nuevo año en un contexto casi de normalidad.

Por supuesto que gracias a las cifras benévolas que en términos de casos y muertes desde hace algunas semanas se presentan en los reportes nacionales, era claro que el optimismo también rondara al país, algo que es posible mantener siempre y cuando se apliquen las enseñanzas y experiencias acumuladas en dos años de la inefable presencia del covid-19 en el mundo.



Lo primero es tener claro que ómicron se ha erigido como una de las formas virales más contagiosas y de la historia reciente. Ya se compara con el sarampión, que, como se sabe, puede llegar a afectar hasta a 18 personas a partir de un solo infectado, lo que configura una dinámica exponencial de potenciales enfermos que independientemente de la gravedad, al presentarse en muy poco tiempo, podrían presionar de manera peligrosa la capacidad hospitalaria y multiplicar los efectos deletéreos de la pandemia.



En segundo término, hay que enfatizar que las medidas de bioprotección como el uso universal del tapabocas, evitar los desbordes de los aforos permitidos, ventilar los espacios cerrados y mantener un distanciamiento entre personas siguen siendo factores vitales que pueden poner a raya incluso a la incierta ómicron. Aplicarlas rigurosamente debe ser un mandato general.



De igual forma, hay que echar mano de los estudios que demuestran que si bien esta variante podría pasar por encima de las defensas naturales y las que dejan las vacunas, la posibilidad de que quienes ya estén inmunizados padezcan enfermedad grave o muerte por covid-19 es sensiblemente baja. Por ello insistir en vacunar a quienes no lo han hecho, completar las dosis a quienes les faltan y aplicar los refuerzos en quienes las condiciones ya lo permiten, deben ser tareas en las que la participación de toda la comunidad es necesaria en un marco ineludible de búsqueda del bienestar colectivo.



Un cuarto factor por considerar es el alto potencial desestabilizador de la reactivación económica que tendría una eventual ola de contagios por ómicron. Países del mundo desarrollado ya están regresando a confinamientos y a medidas restrictivas para viajeros internacionales. La creciente incertidumbre y la disparada de nuevos casos de covid-19 en Europa y Estados Unidos ya está golpeando el sector turístico, el entretenimiento, los restaurantes, el comercio minorista y otras actividades representativas de la reapertura y el retorno a la presencialidad, así como se ha sentido en las bolsas de valores y en los precios del petróleo.



La buena noticia es que muchas naciones, incluida Colombia, han aprendido las lecciones de casi dos años de pandemia y al menos cuatro picos de contagios. En términos económicos, la más importante es el reconocimiento del desastroso costo social de cerrar las actividades productivas y confinar a los ciudadanos. La economía colombiana está terminando un 2021 marcado por una reactivación positiva que bordea los dos dígitos y que ha llevado a la gran mayoría de los sectores a niveles previos a la pandemia.

Sin duda, ómicron es un nubarrón que amenaza, desde lo epidemiológico y lo económico, el ambiente optimista con el que concluye este año. No se debe minimizar el freno en seco para la recuperación que significarían nuevos cierres y disrupciones, en especial para actividades jalonadoras de empleo y consumo. No obstante, la cautela de las autoridades frente a opciones restrictivas en temporada decembrina debe reconocerse como un acertado curso de acción, en simultánea con el monitoreo de las dinámicas sanitarias.



No se trata, ni más faltaba, de aguar las fiestas, sino de recalcar bajo las premisas de que el Sars-Cov-2 llegó para quedarse y que convivir con él exige una serie de adaptaciones de la cotidianidad que garantizan tranquilidad y la progresiva vuelta a esa “normalidad” en la que el virus exigirá unas condiciones más manejables y predecibles. Pero para eso se requiere la disciplina, el rigor, el pensamiento y la acción conjunta que en ocasiones parecen diluirse.



Pero hay estímulos para elevar el alma, el anuncio hecho por el Gobierno de reactivar plenamente y de manera presencial todas las actividades del sector educativo, además de ser una necesidad inaplazable, también se convierte en un reto para probar en la práctica la voluntad y la capacidad de una comunidad que se esfuerza por remontar sus dificultades.



