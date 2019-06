Ojo con las UTL

Es válida la preocupación del procurador Fernando Carrillo por la manera como algunos congresistas han utilizado sus unidades de trabajo legislativo (UTL). Inquietud que se tradujo en una carta a los presidentes de Senado y Cámara en la que pide apretar la rienda en el control de estos grupos de apoyo a los parlamentarios.

Por ley, cada miembro del Parlamento tiene un cupo de hasta diez personas y un monto de 50 salarios mínimos mensuales para contratarlos. Se trata de 138.600 millones de pesos que cuestan estos grupos de apoyo.



Y son necesarios, que no quede duda; no se trata de pedir su supresión. Por el bien de la democracia, los legisladores requieren de apoyo constante y de calidad. Esto permite mejores leyes con mayor impacto positivo en la vida de los colombianos. Pero hechos recientes y denuncias de distinta condición apuntan a que en algunos casos, estos recursos no han tenido repercusión alguna en los terrenos en los que deberían tenerla. Hay serios indicios de que, al contrario, en más de una oportunidad se han convertido en una pieza más de un perverso engranaje clientelar. Es decir que el dinero de los salarios de los integrantes de las UTL termina destinado a retribuir favores de diversa naturaleza. Esto es fatal.



Es hora, entonces, de revisar qué está ocurriendo y tomar correctivos. Por supuesto, hay que consultar la realidad y la cotidianidad de la labor legislativa, que para muchos parlamentarios incluye el trabajo lejos del capitolio con las comunidades que han confiado en ellos. Hay que evitar decisiones drásticas que generen aplausos pero que terminen causando el efecto contrario al que se pretende.



Con lo anterior presente, les corresponde a los presidentes de Senado y Cámara determinar qué medidas y de qué índole son las necesarias para que estas unidades se dediquen únicamente a su misión y no se conviertan en otra vena rota.



editorial@eltiempo.com