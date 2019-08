Ojo con la Policía

Existen múltiples factores que inciden en la percepción de inseguridad de Bogotá. Claramente, las cifras oficiales muestran un incremento del hurto callejero. Y si bien se han dado duros golpes a bandas delincuenciales, los cuatro intentos por asaltar bancos en las últimas semanas o el asalto a locales dan la sensación de que las cosas siguen siendo preocupantes. Pero lo serían aún más si la confianza en la autoridad está minada.

Según la más reciente encuesta de percepción y victimización de la Cámara de Comercio de Bogotá, una de las primeras razones que se esgrimen para mejorar la seguridad en la capital es la lucha contra la corrupción en la Policía. El asunto hay que mirarlo con cuidado para no caer en estigmatizaciones, pero también con una dosis de realismo. La institución debe lidiar hoy con un sinnúmero de actividades que van desde vigilar los carros que contaminan hasta velar por la integridad de las personas en el espacio púbico; enfrentarse a organizaciones criminales cada vez más sofisticadas y responder a las falsas llamadas que se hacen a la línea de emergencia.

Sin embargo, gracias a la acción de la entidad, otros indicadores relevantes van en descenso, como el homicidio. Y muchos agentes han pagado con su vida la labor que ejercen: este año han muerto cinco de ellos en cumplimiento de su deber. Las cosas como son.

Para recuperar la confianza de la gente en su Policía hay que reconocer el problema desde adentro, como lo sugiere el mismo general Pinilla

Dicho esto, hay otra realidad a la que no escapa el organismo policial, y es la presencia en sus filas de malos elementos que deshonran el uniforme. Hablamos de los 547 policías destituidos en los últimos tres años por distintos motivos: procesos disciplinarios, acciones penales, mal comportamiento, etc. Este año, nueve agentes han sido retirados por cometer algún delito. Actualmente cursan otras 1.123 investigaciones en la Policía de Bogotá.



Cuando se revisan las cifras, no deja de llamar la atención que la mayoría de destituciones involucren a patrulleros, es decir, hombres y mujeres encargados de velar por la tranquilidad ciudadana en la calle. Algunos policías han sido sorprendidos en hurtos, ocultando evidencias o en actos de concusión. Esto no solo alimenta la percepción de inseguridad, sino que, como bien anota el comandante de la Policía Metropolitana, general Pinilla, deshonra la entidad y viola el juramento hecho por los agentes.



En el caso de Bogotá, estos malos elementos han sido detectados y las investigaciones avanzan, pero no se puede bajar la guardia. Si bien hay enemigos agazapados que quieren mancillar el nombre de la Policía, también debe reconocerse que la corrupción permea al uniformado de la calle y lo vuelve presa del delito. No es de extrañar que entre la misma ciudadanía haya hecho carrera aquello de que existen policías que se disputan la posibilidad de prestar servicio en ciertas zonas de Bogotá donde pululan las actividades ilegales.



A Bogotá le faltan policías, y los que llegan se van a remplazar a los que salen. De los 17.900 con que cuenta, solo el 57 por ciento se dedican a vigilar. Si a esta falta de personal se suman los escándalos en el organismo, la gran perdedora sería la seguridad. La única forma de recuperar la confianza de la gente, como lo sugiere el mismo Pinilla, es reconociendo el problema desde adentro.



