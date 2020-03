Ojo con ‘armarse’

Bajo el supuesto –seguramente fundado– de la inseguridad que reina en Bogotá, muchos ciudadanos han ido tomando camino hacia una controversial estrategia: adquirir aparatos de seguridad personal. Esto es, kits en los que se ofrecen desde bastones de acero y gas pimienta hasta armas eléctricas tipo Taser, que se consiguen en el mercado por la módica suma de 30.000 pesos.

Aunque hay clientes para todo, las mujeres sobresalen entre las que más estarían consumiéndolos (el 45 % denunció casos de violencia el año pasado). Pero no hay estadísticas para afirmar que se trata de una tendencia ni cosas por el estilo o que pulula un mercado desbordado de este tipo de kits. Y va a ser difícil que lo haya ante la falta de regulación que existe. Por ahora, lo que campea como disculpa es el miedo a ser asaltado y la convicción de que una ayuda extra no sobra.



Sin embargo, hay que tener cuidado con este tipo de productos. Si bien las estadísticas hablan de un incremento del hurto callejero, y la percepción de inseguridad suele ser la constante, también es cierto que los indicadores de tranquilidad en el barrio han mejorado, lo mismo que la percepción, según el reciente reporte del programa Bogotá Cómo Vamos. Convencer de ello al ciudadano del común es difícil, pues suele quedarse con las imágenes violentas de los medios cada vez que hay un crimen.



Pero más allá de este debate está la decisión de adoptar como estrategia de defensa personal portar material que no está reglamentado ni autorizado para su uso (aun si no se ha sido víctima) y que en todo caso necesita un mínimo de conocimiento y entrenamiento. Por esta vía, se corre el riesgo de tener una población ‘armada’ que, igual como puede actuar contra un delincuente, puede hacerlo contra otro por un motivo menor, con consecuencias lamentables. Sin contar el riesgo que representa tener en el seno del hogar un arma eléctrica o un gas con químicos al alcance de todos.



EDITORIAL

