Ojo al hiperurbanismo

Las ciudades han sido las principales víctimas de la pandemia de covid-19. Su densidad, grado de hacinamiento, formas de movilidad y el constante flujo de personas las convirtieron en blanco perfecto para el contagio y en una amenaza para sus habitantes más pobres y vulnerables. Según ONU Hábitat, el 95 % de los infectados se concentran en 1.500 ciudades del mundo. No obstante, cabe aclarar que es en ellas donde también han surgido las soluciones para hacerle frente a la pandemia y las estrategias para afrontar radicalmente su expansión.

Pero no son solo los pobres los amenazados. Las clases medias y altas, y las personas adultas, tienen la percepción de que la ciudad es un riesgo. En capitales como Nueva York, Madrid o París, donde el covid-19 ha golpeado con fiereza, se habla de buscar refugio en zonas menos urbanas y, por ende, más ‘sanas’. Y aquí no hemos escapado al debate. O por lo menos así quedó planteado en un reciente artículo en este diario sobre si ese destino es la Sabana de Bogotá, que cuenta con una veintena de municipios a una hora de distancia y que en las últimas décadas han vivido un proceso de hiperurbanización e industrialización como pocos. Chía o Cajicá, por ejemplo, presentan crecimientos por encima del 30%, los más altos del país y casi el doble del de la capital.

La hipótesis de que la pandemia estaría tentando a muchos a irse de las ciudades debe llevar a la reflexión de cuál es el nuevo rol que ellas deben cumplir.

Si bien Bogotá, por su tamaño, es hoy la ciudad con mayores contagios y muertes por coronavirus, fue también la que primero se encerró, la que primero implementó protocolos de bioseguridad y la que ha abanderado iniciativas emuladas en otras capitales. De no haberlo hecho, otra sería la historia, con todo y lo que pudo haber faltado. Pero ¿esto da para pensar que lo mejor es irse a vivir fuera de ella? ¿Están los municipios vecinos preparados para tal salto? Son preguntas que surgen fruto de las consecuencias de la cuarentena. Y sus respuestas dependen del cristal con que se mire. Para algunos expertos, las ciudades densas tienen atributos incuestionables: su red de servicios, nivel de educación, cultura y fuente de empleo. Pero, igualmente, esa densidad y hacinamiento a los que aludíamos son males que relucen en circunstancias como las actuales y que llevan a encierros totales como el de Kennedy.



Que la sensación de estar expuestos a un contagio genere la tentación de creer que es mejor vivir en zonas abiertas o semirrurales, como la Sabana, no está mal si se tienen los medios. Pero ha de tenerse en cuenta que la hiperurbanización que señalábamos, por no haberse hecho de forma planificada, ha derivado en otros problemas como la baja calidad de los servicios básicos, el deterioro ambiental, la congestión, fenómenos de inseguridad y corrupción de las autoridades. Mientras que Bogotá podría ver afectados sus ingresos con la salida de quienes aportan en impuestos y demás.



La lección para rescatar es la forma como se está concibiendo el nuevo orden urbano y el rol que deben asumir las ciudades consolidadas –y las que van camino de serlo– para ser atractivas, eficientes y seguras. Cuestiones que deberían quedar reflejadas en el POT que empieza a discutirse y en la nueva autoridad regional que se crearía en la ley. De no ser así, habremos perdido una valiosa oportunidad.



