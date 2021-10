Ojo al fleteo

El crimen organizado sigue sin dar tregua en Bogotá. Si bien en los últimos días la policía ha logrado desarticular peligrosas bandas de atracadores, no ha ocurrido lo mismo con otro grupo de antisociales que tienen en jaque a la ciudadanía: los fleteros. Estos sujetos se mueven en grupos de hasta seis o más personas, lo hacen en motos de alto cilindraje y vehículos; asaltan a plena luz del día, siguen a sus víctimas, detectan en qué momento han retirado dinero y las amenazan de muerte, no importa que ellas estén con sus familias, como lo han contado varias personas.



En lo que va corrido del año, se han presentado alrededor de 60.000 casos de atraco en la ciudad, la sola cifra produce escalofrío. Lo terrible es que muchos de ellos terminan con el asesinato de la persona que intenta oponerse al asalto. Hace solo unas semanas un ciudadano chino fue abordado por asaltantes que le dispararon y le quitaron la vida con tal de despojarlo del dinero que llevaba. Bajo la modalidad de fleteo se han denunciado 96 episodios entre enero y septiembre; en 2019 fueron 153 y en 2020, 117. Este año no hay víctimas fatales.



El otro motivo de preocupación es que, en lo que va del año, los homicidios por atraco suman 105, la cifra más alta de los últimos seis años. Razón tiene la Alcaldía cuando reconoce que este tipo de delitos viene acompañado de un alto grado de violencia contra las personas. En Bogotá, los asesinatos no ceden y en el doloroso ranking aparecen el sicariato, las riñas y los atracos como las principales causas. Por la vía del fleteo no solo han quedado personas viudas e hijos huérfanos, sino que el patrimonio se ha esfumado. Por lo general, las personas que han tenido que vivir situaciones de este tipo retiran altas sumas de dinero de entidades financieras o, como ocurrió en las últimas horas, de casas de cambio fruto de un negocio, para cancelar una nómina e, incluso, según narró otra víctima, para pagarse un posgrado. Los delincuentes no les dejaron nada, solo el miedo y la impunidad.

Además de una mayor eficacia de las autoridades, vale la pena insistir en dos llamados de atención. El primero es a erradicar la complicidad de personas que alertan a los delincuentes sobre clientes de entidades financieras que han retirado dinero de sus cuentas. La mayoría de las víctimas coinciden en que al momento de ser abordadas por los delincuentes estos saben con exactitud cuál es el monto del dinero que llevan consigo.



Y el segundo llamado es para la ciudadanía. Nunca está de más evitar el retiro de dinero en gran cantidad en lugares que no brinden un mínimo de seguridad, estar en constante alerta ante personas sospechosas y preferiblemente solicitar el acompañamiento de la policía, que se hace gratuitamente.



Como decíamos al inicio, hay que reconocer que el accionar de las autoridades ha permitido dar duros golpes a los delincuentes, pero el homicidio está al alza y en materia de seguridad ese es y seguirá siendo el indicador más valioso. Ojalá que del encuentro internacional de seguridad que tendrá lugar en estos días en Paipa (Boyacá), y en el que se reunirán las cabezas del Gobierno, la Fiscalía General y la Policía, surjan estrategias para hacerles frente a fenómenos delincuenciales que parecen haber desbordado a muchas ciudades.

EDITORIAL

