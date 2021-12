Ojo al Cauca

Cada vez son más insistentes los llamados que llegan desde el Cauca sobre la gravísima situación que allí se vive. De diferentes maneras y provenientes de diversos grupos de poblaciones surgen los clamores. Se trata de una zona en la que la tranquilidad que tenía que llegar con el acuerdo de paz firmado hace cinco años se evaporó rápidamente. Solo unos meses duró la calma. Y es que es bien conocido su valor estratégico, sobre todo para quienes se nutren de las economías ilegales. Además, no sobra recordarlo, todo ocurre en un marco de otros conflictos de vieja data, y aún sin resolver del todo, entre los diferentes sectores sociales.



Por lo pronto, hay que concentrarse en el presente, que es angustiante. En el norte del departamento, las masacres han sido el arma por la que han optado las disidencias para amedrentar a la gente, en particular a las poblaciones indígenas y, en menor medida, a las comunidades afrocolombianas. Dos sectores que han sido, con dignidad, obstáculo para sus planes criminales.



Igual de preocupante es lo que hoy sucede en el occidente. En Argelia y en toda la zona del cañón del Micay. Allí, un paro armado ha obligado a la población civil a confinarse desde hace diez días. Es tal la intensidad de los combates que libran el Ejército, el frente Carlos Patiño de las disidencias de las Farc, la ‘Nueva Marquetalia’ y el Eln que este año más de 7.000 habitantes de la zona han tenido que desplazarse de manera forzada para proteger sus vidas. Las actuales confrontaciones ya completan 70 días, afectando a una población que se estima en 100.000 personas que hoy sufren desabastecimiento, además de tener que acatar la orden impartida por el mencionado frente Carlos Patiño de permanecer en sus domicilios. Once líderes sociales han sido asesinados.

Ante estos graves hechos, las autoridades locales y los habitantes que todavía permanecen en esta región no se cansan de hacer llamados para que una intervención que no se limite a lo militar –que, desde luego, es necesaria– les devuelva algo de esperanza. Su reclamo es tan elemental como revelador y conmovedor: se sienten solos. Toma fuerza la sensación de que el resto del país le ha dado la espalda a este territorio. Así no debe ser.



Justamente, la movilización de la minga indígena que tuvo lugar la semana pasada en Cali, entre otros fines, buscaba llamar la atención sobre la violencia que sigue campante en sus territorios y se ha ensañado contra sus líderes. A propósito, hay que valorar como muy positivo que esta se haya desarrollado en paz y que uno de los hechos más destacados fue el diálogo entre sus líderes y los de los sectores de la ciudad donde hubo confrontación durante las protestas sociales de mayo pasado.



Es hora de seguir por esta senda del encuentro ahora en el propio departamento. Tan importante como que el Gobierno central les dé al Cauca y a sus zonas más críticas la prelación que hoy requieren es que los diferentes grupos poblacionales puedan cerrar filas contra la codicia y la barbarie de quienes solo ven terreno que hay que dominar para explotar donde otros, los caucanos, ven un territorio que da a sus vidas sentido, pertenencia y bienestar.

