Obras y saqueadores

La condición humana no respeta ni siquiera a aquellos que, por razones urbanísticas, quedan expuestos al saqueo y el asalto de otros. Ocurrió en Bogotá, en el barrio El Porvenir, localidad de Bosa, en el sur, donde varias viviendas que habían sido adquiridas por el Distrito para la construcción de la avenida Tintal-Alsacia fueron violentadas por delincuentes que se alzaron con ventanas, puertas, sanitarios y todo lo que hallaron a su paso.



Según testigos del hecho, se trata de bandas organizadas que aprovechan las circunstancias para desvalijar las antiguas residencias familiares en cuestión de minutos. Lo grave es que no todas las propiedades están desocupadas, y los pocos residentes que quedan en ellas temen que los ladrones aprovechen la ocasión para asaltarlos y agredirlos.



Es la triste paradoja en la que, en aras del desarrollo, son ciudadanos humildes los que terminan pagando los platos rotos por falta de garantías. Lo sucedido en El Porvenir lleva a preguntarse cuál es el protocolo que tienen las autoridades en estos casos, pues no basta con que se ponga a un vigilante a cuidar las viviendas desocupadas frente a una horda de delincuentes y saqueadores que aparecen en cualquier momento.



Hay que evitar a toda costa que se repitan acciones similares. Las obras que adelanta la Alcaldía constituyen –ahora lo sabemos– una oportunidad para los pícaros, pues no es la primera vez que algo así ocurre. En el sector de Las Margaritas, también en Bosa, a finales del año pasado se registró un hecho parecido, y de ahí el temor de las familias. Cabe recordar que de los 1.265 predios que debe adquirir el IDU para el proyecto Tintal-Alsacia, ya fueron comprados 696, de los cuales la mitad no han sido demolidos.



Mientras se surte el proceso completo de enajenar bienes inmuebles en cualquier sector de la ciudad, es obligación del Gobierno proteger a quienes aún permanecen en ellos. Hablamos de su seguridad e integridad.



