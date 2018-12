Nunca más quemados

Con la llamada popularmente Noche de las Velitas, en honor a la Inmaculada Concepción de la Virgen María, comienzan hoy en pleno las festividades de Navidad. Sin duda, un periodo espiritual, fiestero y comercial, por supuesto, pero que cambia los ánimos y, por tanto, es esperado por chicos y grandes.

Lo ideal es que el regocijo y la alegría no desborden la prudencia. Que sea, de verdad, una Navidad para el grato recuerdo, en especial de los niños. En ese sentido, es inevitable volver sobre el uso de la pólvora, en el que vale insistir una y mil veces, con tal de que haya conciencia entre los adultos y se evite esa tragedia absurda y dolorosa de ver a los menores quemados.



Se trata de no malograr vidas, o el futuro de los niños, pues las quemaduras o mutilaciones quedan no solo marcadas en el cuerpo sino en el alma, en lo psicológico. Por ello, no quemarlos, ni a los mismos adultos, es una obligación, con sanciones e implicaciones judiciales.



Cuidar a los niños está en manos de todos, y, desde luego, de las autoridades, que no pueden ser laxas. No debemos volver a cifras como las del año pasado, cuando de 538 casos de personas quemadas con estos artefactos en el país, 223 eran menores de edad. Una tragedia.



La pólvora, solo en manos de expertos. Es urgente respaldar campañas como la del alcalde Peñalosa, que debería ser de todos los alcaldes: ‘Nunca toques pólvora. Nunca’, en la que se pregunta en dónde se quiere pasar la Navidad, si en la tranquilidad del hogar o en el pabellón de quemados.



En Bogotá, la venta de estos elementos en espacios públicos está prohibida y tiene una multa de 787.000 pesos. Así que debe ser denunciada. Lo mismo que a los adultos, quienes muchas veces, al calor del licor, se olvidan del peligro. Es ahí cuando el 123 se vuelve un número salvavidas.



Prendamos una vela, pues, para que haya prudencia, para que las luces sean más de los pesebres que de las ambulancias.



editorial@eltiempo.com