Nuevas restricciones

Hubo un momento en Colombia, entre octubre y noviembre, en el que se creyó que había quedado atrás la página de las medidas restrictivas para hacerle frente al covid-19.

Pero el aumento de los contagios de los últimos días hizo que los gobernantes volvieran a fijar su mirada en la caja de herramientas con la que cuentan para hacerle frente a la pandemia, y en la que sobresalen estas alternativas. Y es que, no obstante los sólidos argumentos en contra de la efectividad de encerrar a la gente a estas alturas, en varios países europeos donde se registraron fuertes aumentos de contagios regresaron el toque de queda y las cuarentenas sectorizadas, así como el cierre de bares y restaurantes.



A este respecto, el episodio más notorio y alarmante, sin duda, está teniendo lugar por estos días en el Reino Unido, que volvió a los confinamientos ante la disparada de los contagios, hecho que coincide con el anuncio de la aparición de una nueva variante del virus, que ha generado enorme confusión. Luego de que el Gobierno calificó la situación como fuera de control y se presentaron cifras alarmantes sobre su transmisibilidad, la OMS hizo ayer un llamado a la calma, afirmando que esta mutación no torna al SARS-CoV-2 más agresivo, se puede enfrentar con las medidas vigentes y que no pone en jaque a las vacunas.

En Colombia parece cumplirse el vaticinio que algunos hicieron sobre lo compleja que sería esta época festiva en el marco de una pandemia. Desafortunadamente, la meseta en la que había entrado el país en cuanto a cantidad de nuevos contagios está quedando atrás, al tiempo que las UCI vuelven a registrar niveles altos de ocupación. Ante tal realidad, que incluye reuniones familiares con gran cantidad de asistentes, fiestas clandestinas y aglomeraciones en sectores comerciales, varios alcaldes han optado por la ley seca y el toque de queda en días específicos como el 24, el 25 y el 31.



En Bogotá, la alcaldesa Claudia López anunció el regreso del pico y cédula a partir de ayer y hasta el próximo 15 de enero. La medida fue polémica. El principal argumento en contra es el de que la restricción perjudica, sobre todo, al sector formal, duramente golpeado este año. Otras voces han pedido demostrar con mayor rigor científico su efectividad en términos de su impacto en la reducción del contagio. La burgomaestre ha respondido planteando que este indicador muestra señales más preocupantes en las localidades donde está ubicada la mayor cantidad de centros comerciales.



Ante esta coyuntura, hay que entender que es reducida la cantidad de herramientas de las autoridades locales y que la angustia que produce el aumento de la ocupación de las UCI obliga a echar mano de las existentes. Aun así, hay que evitar que la zozobra desplace a la ciencia. En todos los casos citados, la imposición de restricciones requiere el debido soporte científico. No se puede correr el riesgo de que se deteriore la confianza en quienes coordinan un trabajo que, con todo, sigue siendo en equipo entre autoridades, gremios y ciudadanía. Esfuerzo que ha costado, pero que ha dado frutos que en este momento, cuando la vacuna asoma, es cuando más hay que cuidar.

