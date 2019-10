Nueva generación

El martes pasado, Colombia dio un gran salto adelante en la ruta hacia una generación energética más amigable con el ambiente. Se trata de la subasta de energía para fuentes renovables no convencionales, que garantizó el ingreso de 2.200 megavatios de capacidad instalada.

La adjudicación de ocho proyectos –cinco parques eólicos y tres granjas solares– implica el desarrollo de inversiones de más de 7,5 billones de pesos. Asimismo, significa que a partir de 2022 crece exponencialmente la contribución de energías más limpias a la matriz energética nacional. En otras palabras, el país aumentará 40 veces su capacidad instalada para generar energía a partir del sol y el viento.



La subasta marca un hito dentro de la política de transformación energética promovida por el Gobierno Nacional. El impulso de las energías renovables ha sido una bandera del presidente Iván Duque, quien anunció los resultados la noche del martes. El compromiso del mandatario con los paneles solares y los parques eólicos ha ido mucho más allá de la retórica. Eso es importante, pues pone el país a la vanguardia continental en este asunto, vital para el futuro.

Estos temas energéticos fueron, incluso, incorporados a la reciente gira para la Asamblea de Naciones Unidas. Junto con el impulso a las energías limpias, la Casa de Nariño ha incorporado a su agenda otras medidas como la ley de vehículos eléctricos, incentivos tributarios para el transporte, estímulos a las empresas que inviertan en eficiencia energética y la provisión de energía con paneles para 16.000 familias en zonas rurales aisladas en Córdoba, Vaupés y otras regiones.



Acierta la administración Duque en elevar la prioridad de la transición energética dentro de las agendas tanto del Ministerio de Minas y Energía como de la propia Presidencia. La inclusión de energías limpias en el Sistema Interconectado Nacional no solo fortalece la matriz energética, sino que también contribuye a la reducción de la huella de carbono y de los precios energéticos.



Además, Colombia goza de un potencial privilegiado en cuanto a la generación de energía eólica y solar. Por ejemplo, el departamento de La Guajira cuenta con áreas extensas de su territorio propicias para granjas solares y parques eólicos.



Los resultados de la subasta envían, asimismo, un sonoro mensaje a los inversionistas extranjeros en este sector que confiaron en el instrumento y tendrán 15 años para el desarrollo de sus contratos.



Poco a poco, las energías renovables no convencionales van convirtiendo su potencial en una realidad tangible. Los retos siguientes no son menos sencillos: las consultas previas y demás requisitos para la construcción de los proyectos, el trámite de las licencias ambientales y la infraestructura para sacar la energía.



El gobierno Duque ha tomado la decisión política de promover la entrada de estas nuevas modalidades de generación energética, cuyos beneficios ambientales, técnicos y de inversión son muchos. Aunque con esta subasta se cumplieron las metas del cuatrienio, los demás puntos de la agenda siguen requiriendo el mismo compromiso y foco.



