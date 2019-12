Nuestros Juegos

Con un balance positivo, y con el triunfo de la delegación del Valle del Cauca –logro que no alcanzaba hace 23 años–, terminaron el sábado en Cartagena los Juegos Nacionales, la máxima cita del deporte colombiano, que tiene lugar cada cuatro años, y en los que participaron 6.617 atletas.

A diferencia de las justas precedentes –hoy más recordadas por los escándalos de corrupción que rodearon la fallida construcción de escenarios en Tolima y Chocó–, esta vez el departamento de Bolívar, y en particular Cartagena, estuvo a la altura de las expectativas, a pesar de haber contado con apenas diez meses para preparar el evento. Se construyeron cinco escenarios nuevos y se adecuaron 21. Ahora corresponde garantizar que la infraestructura construida y remodelada no sea presa del abandono. Para ello, el Ministerio del Deporte ya anunció un fondo administrador.



Pero el reconocimiento al departamento ganador y a la buena labor de los anfitriones no puede impedir una reflexión. Y es que en un momento de auge histórico para el deporte colombiano no se pueden echar en saco roto las palabras del ministro del ramo, Ernesto Lucena, quien habló de una crisis en el sistema nacional del deporte. Situación que salió a flote en el marco de estas justas, con pruebas canceladas y ligas sin el debido reconocimiento deportivo.



Y es que si bien hay ligas que hacen la tarea con rigor y lujo de detalles, hay otras que no son más que entes burocráticos que poco o nulo apoyo brindan a los deportistas. Hay consenso respecto a que si estos problemas se subsanaran y todos los entes se concentraran en su misión, es decir, en la preparación de los deportistas y el fomento de nuevos talentos, en lugar de distraerse en otros terrenos, serían muchas más las conquistas internacionales de nuestros representantes, pues materia prima existe de sobra. En medio del aplauso, hay que apoyar el propósito del ministro de poner la casa en orden.



EDITORIAL

editorial@eltiempo.com