Nubarrones en la Farc

Conforme pasan los días aumenta la confusión en torno a lo que ocurre en la Farc, partido surgido como consecuencia de los acuerdos de paz entre el Gobierno y la guerrilla con la misma denominación.

Lo cierto es que las aguas no se decantaron tras la tormenta causada la semana pasada por la confirmación de que no se tenían noticias de tres de sus principales líderes, ‘Iván Márquez’, el ‘Paisa’ y ‘Romaña’. La tempestad arreció en las últimas horas debido, entre otras causas, a la carta firmada por ‘Joaquín Gómez’ y ‘Bertulfo Álvarez’ en la que plantean fuertes críticas a la manera como Rodrigo Londoño ha liderado la colectividad. Es importante mencionar también la confirmación, el viernes pasado, de que nueve líderes de esta guerrilla, a cargo de 1.500 hombres, abandonaron las tareas de las que eran responsables como parte de la implementación del acuerdo.



Las comunicaciones de ‘Romaña’ y ‘Fabián Ramírez’, conocidas ayer, en las que anuncian que mantienen su compromiso con los acuerdos, aunque en alguna medida tranquilizan, no logran despejar nubarrones.

Se trata de diferenciar entre lo que es propio del día a día de un movimiento político y aquello que afecta la construcción de paz. FACEBOOK

Aquí, el punto está en diferenciar lo que es propio del día a día de un movimiento político y aquello que afecta la construcción de paz. Corresponde a lo primero el choque evidente entre dos grupos dentro del partido, cada uno con una forma de concebir su actuar político. Mientras que –como se ha podido ver– ‘Timochenko’ ha asumido posturas más conciliadoras e incluyentes, sus opositores han dado señales claras de no querer abandonar la ortodoxia que los caracterizó durante el tiempo que estuvieron alzados en armas. Dicho de otro modo: Londoño parece más dado a aceptar ciertos grises, en tanto sus críticos –que desde el primer congreso se han alineado en torno a ‘Márquez’– tienden más a una visión en blancos y negros de la realidad.



En la medida en que esta disputa se libre dentro del marco legal en el que hoy se encuentra el partido de la Farc, debe tomarse como algo normal. En la mayoría de colectividades se registran este tipo de choques, y todas ellas tienen, como también la Farc, el derecho, la autonomía y los mecanismos para tramitarlos internamente.

Hay que anotar que 82 de los 111 directivos del partido reafirmaron el liderazgo de ‘Timo’ hace unos días en el congreso del partido. Voto de confianza que ahora le corresponde obtener de las bases. Con esta tarea emprendió su actual recorrido por los espacios territoriales en donde se encuentran los antiguos combatientes rasos. Es una gira que no había podido cumplir debido a sus quebrantos de salud.



Tiene relación con lo segundo, es decir, con lo que pone en riesgo el proceso –mucho más que los incumplimientos del Estado, que los ha habido y son reprochables–, el que no exista claridad suficiente sobre la situación y ubicación de líderes como ‘Márquez’ y el ‘Paisa’. Y en esta incertidumbre surgen todo tipo de rumores que minan la confianza de la opinión, así como la de los antiguos guerrilleros, en lo que se viene construyendo. Y esto sí que es nocivo. Por eso debe reiterarse el llamado a los directivos del partido para que, cuanto antes, den claridad suficiente acerca de la suerte de sus directivos que han dado señales de estar incumpliendo.



