Nubarrones en Davos

Concluyó ayer en la población suiza de Davos la más reciente edición del Foro Económico Mundial. Evento que congrega a buena parte de la élite global, tanto de la política como de los negocios.



En la presente oportunidad, la expectativa era grande. No solo el encuentro volvió a ser presencial luego de dos años y medio de virtualidad, sino que coincidió con un momento particularmente crítico para el planeta.



Y es que la invasión de Rusia a Ucrania cambió de manera radical las perspectivas tras el impacto de la crisis sanitaria. Sin lugar a dudas, no solo el clima de seguridad se ha complicado, sino que las perspectivas económicas son ahora más oscuras. Adicionalmente aparece con más fuerza el azote del hambre, atribuible a los mayores precios de los alimentos y a la escasez de cereales.



Por tal razón, los reportes provenientes de los Alpes tuvieron un tono que raya en lo inquietante. Para comenzar, todo apunta a que las hostilidades en Europa oriental se prolongarán durante meses, lo que elevará las ya enormes pérdidas en vidas humanas e infraestructura.

La estrategia de destrucción total impulsada por Vladimir Putin altera las realidades geopolíticas y las cadenas de abastecimiento. Además, los problemas de abastecimiento de combustibles claves para el Viejo Continente, como el petróleo y el gas, retrasan los necesarios planes de transición hacia energías más limpias.



De otro lado, el alza de la inflación –la más alta de los últimos 40 años– obliga a los principales bancos centrales a contenerla, lo cual trae el peligro de una recesión. Mayores tasas de interés son una pésima noticia para los países emergentes, cuyo endeudamiento aumentó de manera significativa por el covid-19. Entender las amenazas que surgen y diseñar estrategias para navegar en aguas mucho más agitadas es crucial para países y empresas. De ahí que resulte positivo que Colombia haya estado representada en Davos con una delegación oficial encabezada por el Presidente de la República.



El interés en estar sintonizados con las preocupaciones presentes en el mundo contrasta con el lamentablemente retraimiento de América Latina. De un tiempo para acá, los países grandes de la región decidieron mirarse al ombligo.



Basta constatar que esta parte del mundo es excedentaria en los alimentos e hidrocarburos que escasean en diferentes latitudes para darse cuenta de que existe una gran oportunidad a la hora de ser parte de la solución. Por eso no podemos asemejarnos a la imagen del avestruz que mete su cabeza en la tierra. Todo lo contrario. Aun aceptando que la globalización probablemente no vuelva a ser la misma, pensar que erigir barreras o refugiarse en el proteccionismo sería un craso error. Creceremos más si continuamos abiertos al comercio internacional y la inversión extranjera, al tiempo que buscamos hacerles frente a desafíos comunes.



Junto con las angustias actuales, el calentamiento global o la revolución tecnológica y su incidencia sobre el empleo siguen su marcha, mientras que la pandemia no ha desaparecido. Comprender eso se logra haciendo presencia en espacios como el de Davos, que es útil para anticipar problemas y adelantarse a tendencias que, así resulten inconvenientes, son inevitables.

