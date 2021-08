Noche triste en El Campín

Cuando todos los ojos estaban puestos en el partido que el miércoles en la noche disputaron Santa Fe y Nacional en El Campín, por ser el primero que se jugaba con presencia de público en Bogotá tras el inicio de la pandemia, una brutal confrontación entre hinchas empañó lo que debería haber sido una noche grata.

Queda la desolación que produce ver el grado de sevicia con el que un puñado de hinchas del equipo verde agredieron a uno del equipo rival, un desconocido, alguien que bien podría haber sido su vecino, su amigo. La facilidad con la que en un estadio de repente brota tal grado de violencia no puede quedar ahí, tiene que ser motivo de reflexión para todos. Desde luego, esto no excluye la obligación de que los perpetradores de la golpiza sean sancionados como corresponde y se siente así un precedente. Acá, la Fiscalía y la Policía deben dar pasos firmes, evitando, eso sí, que el afán termine pasando factura.



Queda también la pregunta de qué se hizo mal en la organización del evento. Y es que son muchos años de aprendizaje y experiencia acumulados en la ciudad en la tarea de mantener a raya a los violentos en El Campín y sus alrededores, tarea que en los últimos años se venía haciendo bien. Quizás la pausa tan prolongada hizo que los responsables de distribuir las aficiones en las gradas y de verificar el rigor de los diferentes controles dispuestos al ingreso bajaran la guardia. No de otra manera se explica la proximidad de ambas barras, la presencia de familias en medio de ellas y que muchos de los protagonistas portaran armas blancas y contundentes.



Aunque se comprende que se regrese a los partidos sin público mientras se establece qué salió mal acá, esta determinación tiene que ser temporal. No pueden ser peores las barras que el covid-19. El reto es lograr el regreso de los hinchas al estadio haciendo lo necesario para garantizar su tranquilidad. Y para ello urge que cada uno de los involucrados asuma su parte de responsabilidad.

EDITORIAL