En todos los textos que se han escrito sobre el Nobel de Literatura de este año, concedido a la escritora francesa Annie Ernaux, se señala que se trata de un reconocimiento merecido. La Academia Sueca, que ha sobrevivido a un escándalo de acosos sexuales y filtraciones que estuvo a punto de quitarle toda credibilidad, de vez en cuando premia nombres conocidos en el mundo entero, pero, como señala Adam Gopnik en The New Yorker, en la mayoría de los casos suele tomar por sorpresa a la comunidad de los lectores. La elección de Ernaux, traducida a varios idiomas desde años, conocida por sus memorias descarnadas, es otro ejemplo de que la Academia y la gente no siempre están en desacuerdo.

Ernaux, de 82 años, creció en Normandía. Desde muy pronto, a mediados de los años 70, se dedicó a escribir relatos autobiográficos entre el testimonio y la poesía. Fue profesora de literatura hasta que cumplió 60. Pero sobre todo retrató lo suyo, sus padres, su juventud, su vida en pareja, la interrupción de su embarazo, sin ambages ni adornos y en las palabras de todos los días. El Nobel a Ernaux es un premio a su talento literario, pero también a su enorme valentía: libros tan bellos y tan crudos como Los armarios vacíos, La mujer helada, Perderse, El acontecimiento y Memoria de una chica, terapias a la vista de todos, son al mismo tiempo verdaderos gritos de libertad.

Según la Academia, el suyo ha sido un premio “al coraje y la agudeza clínica con la que descubre las raíces, los extrañamientos y las trabas colectivas de la memoria personal”. Podría decirse, de cierto modo, que Ernaux es una pionera de estos tiempos de redes sociales en los que la literatura en primera persona, la literatura testimonial que descubre el vínculo de la propia vida con los vaivenes de la sociedad, se ha vuelto tan visible y tan leída. Su obra cuenta la verdad: el drama que se vive por dentro. Y es una invitación, más que relevante, a superar la costumbre de negar el dolor que causa un orden social basado en la ley del más fuerte.

EDITORIAL

