Nobel a salvadores de vidas

Que el premio Nobel de Medicina de este año, anunciado el lunes, haya reconocido el trabajo de 3 científicos que han dedicado su vida a escudriñar el intrincado e invisible mundo de los virus tiene doble significado, dados los tiempos que corren.

Que el Instituto Karolinska haya reconocido el descubrimiento del virus de la hepatitis C y que, consecuentemente, se demuestre que el combate contra estos agentes es posible en términos prácticos emite luces de optimismo en la acelerada carrera por encontrar la contra para el covid-19.



De hecho, los estadounidenses Harvey J. Alter y Charles M. Rice, junto con el británico Michael Houghton –los ganadores–, con sus estudios han ayudado a salvar millones de vidas al encontrar la causa de la hepatitis C, evitar la transmisión de la enfermedad y, por si fuera poco, poner pilares sólidos para curar una de las variantes más dañinas de las afecciones al hígado, que en conjunto aquejan a más de 325 millones de seres humanos.



No en vano, gracias a sus hallazgos, los protocolos para transfundir sangre cambiaron completamente al poder identificar con exactitud la presencia del virus, que por esta vía terminó afectando de manera grave e involuntaria a centenares de miles de personas, mientras eran tratadas en contextos clínicos.



Y, por si faltara algo, también permitieron el desarrollo de medicamentos que hoy logran curar o mejorar el pronóstico de personas que hasta hace algunos años caían en el bando de los pacientes crónicos, que tenían como horizonte un desenlace fatal, mediado solo por el tiempo.



No queda más que congratularse con estos hombres de ciencia, cuyos trabajos nos los ubican tan cerca que pareciera que el Nobel que recibirán es una especie de agradecimiento de la gente del común y que, a su vez, ve en ellos la posibilidad de que también es factible salir de este atolladero pandémico causado por un virus.

EDITORIAL