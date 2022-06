No todo vale

Pocos son los antecedentes que pueden hallarse de una campaña presidencial más virulenta, punzante y éticamente cuestionable que la actual. El nivel de agresividad posee ribetes que rayan en lo demencial. Tristemente, más que propuestas de fondo, lo que sobresale en el debate son las acusaciones personales, las denuncias de espionaje, el señalamiento infundado y las amenazas de muerte.



(También le puede interesar: Que no se aplace más)

Por si lo anterior fuera poco, ahora acaban de revelarse videos y grabaciones que delatan la forma como el Pacto Histórico, movimiento que avala al candidato Gustavo Petro, creaba todo un entramado político y mediático para desprestigiar, dividir y cerrarles el paso a varios candidatos rivales, apelando para ello a la desinformación e, incluso, a la acusación criminal infundada.



Cierto es que en toda contienda electoral el objetivo que se persigue es la derrota del adversario. Y cierto es también que si para ello hay que contradecir sus deslices, su pasado y su comportamiento en sociedad, hay cierto margen de tolerancia. Se trata, a fin de cuentas, de que el jefe de Estado sea una persona intachable. Muchas campañas también han buscado los puntos débiles de sus contrincantes para atacarlos sin misericordia.

A una semana de las elecciones, la sociedad en general busca un cambio, pero no así, no con la vieja y manida estrategia del ‘todo vale’. FACEBOOK

TWITTER

La diferencia acá está en que el Pacto Histórico no solo expidió un manifiesto en el que rechaza la campaña “sucia y negativa” y se compromete con un debate sin descalificaciones ni agresiones, en contra de las falsas noticias y de los famosos bots de las redes sociales, sino que su máxima electoral ha posado siempre del lado de una nueva forma de concebir y hacer la política. Pero lo que el escándalo destapa hasta el momento confirma todo lo contrario. El hecho de que la grabaciones no tienen por ahora implicaciones legales, no obstante que la Fiscalía anunció ayer que pondrá la lupa sobre lo ocurrido, no significa que deban ser aceptadas ni toleradas, máxime cuando se trata de prácticas llevadas a cabo por quienes tienen posibilidades ciertas de llegar a gobernar el país, si así lo deciden las urnas. Con gestos como este se minan la credibilidad y la confianza necesarias para regir los destinos de la nación y construir acuerdos con otras fuerzas.



Dicho lo anterior, hay que señalar que la campaña radicó ante la Fiscalía una denuncia por violación de la intimidad e interceptación de comunicaciones con el fin de establecer el origen de lo que ha denominado un incidente de chuzadas y espionaje. Como en su momento también lo denunció la campaña de Equipo por Colombia. Las autoridades tendrán que indagar y establecer cuál será el curso de este caso en el terreno penal.



Cuando resta una semana para que los colombianos vayan a las urnas y escojan al nuevo presidente de la República, hay que hacer un vehemente llamado a reivindicar las conductas que enaltecen la ética y el respeto, no solo entre campañas y candidatos, sino con la sociedad en general, que espera un cambio, pero no así, no con la manida estrategia del ‘todo vale’.



La ciudadanía asiste, perpleja, a un espectáculo que no se compadece ni con sus expectativas personales y familiares ni con los grandes desafíos que le esperan a Colombia. Que son difíciles, complejos y requieren el consenso de todos para sacarlos adelante.

EDITORIAL

editorial@eltiempo.com