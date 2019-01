No se puede retroceder

Nada más valioso para la salud pública de un país que erradicar enfermedades transmisibles, como resultado de programas específicos y políticas claras para contenerlas, y mucho más si esto es verificado por las autoridades sanitarias mundiales.

En este sentido, los colombianos pueden estar tranquilos, porque desde enero del 2014, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) certificaron al país como territorio libre de sarampión, rubeola y el síndrome de rubeola congénita, después de muchos esfuerzos que permitieron evidenciar en la práctica la interrupción de la transmisión endémica de los virus que producen estos males.



Sin duda, un reconocimiento meritorio a las tareas del Ministerio de Salud, al Instituto Nacional de Salud (INS) y a un sistema que garantiza el plan de vacunación gratuito más amplio del continente. Y si bien librarse del sarampión siempre se ha considerado un objetivo alcanzable, la meta es seguir las sendas de la viruela, eliminada del mundo en 1979, y de la poliomielitis, de América en 1994.



Sin embargo, estos planes halagüeños empiezan a tener grises en sus horizontes porque el virus del sarampión recorre hoy desde Venezuela el continente y amenaza con dejar de ser foráneo y asentarse con propiedad en algunos países, entre ellos Colombia en primera línea. De hecho, la nación vecina perdió el pasado 30 de junio la certificación que lo acreditaba como libre de este azote.



Y en estas condiciones, se infiere que los responsables de la salud pública nacional no la tienen fácil porque las masivas migraciones de personas sin la vacuna, aunadas a una irresponsable tendencia de movimientos que se oponen a su aplicación, han permitido que el sarampión haga presencia en este lado de la frontera, no obstante las permanentes medidas de choque para atajarlo.



Para la muestra, el año pasado, el Instituto Nacional de Salud confirmó 191 casos, de los cuales 54 fueron ‘importados’, 106 relacionados con dicha ‘importación’, 76 en personas colombianas y 31 que aún se investigan, lo cual configura una estadística que exige encender las alarmas.



Aquí no se puede bajar la guardia porque si bien la OPS ha avalado el plan de contención y cierre de los brotes en los departamentos y municipios con casos confirmados, al punto de considerarlo uno de los más organizados, completos y eficientes en América, el riesgo de que el virus ataque a compatriotas sin vacunar es muy elevado.



Lo ocurrido en Bolívar, en especial en Cartagena, Barranquilla y los departamentos de la frontera –que aportan el mayor número de casos–, demuestra que en algunas secretarías de Salud existen fragilidades que los entes de control deben empezar a mirar con severidad.



No hay excusas. La buena tarea del INS no puede trastabillar por culpa de alcaldes y gobernadores que no toman en serio sus funciones, y menos permitir que por falta de firmeza el país arriesgue una certificación que proporcionaba tranquilidad general. Lo cual puede estar a la vuelta de la esquina. Conservarla es tarea de todos.



editorial@eltiempo.com