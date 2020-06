‘No puedo respirar’

El clamor de George Floyd, de 46 años, mientras sentía la rodilla del expolicía Dereck Chauvin en su nuca poco antes de morir por asfixia, ha resonado en buena parte del planeta.

Se trató de un episodio más de brutalidad policial contra población afro en Estados Unidos. Un claro y repudiable abuso, una respuesta absolutamente desproporcionada de la autoridad frente a un supuesto intento de Floyd de pagar una cuenta con un billete al parecer falso. Pero se produce en un momento histórico y en un contexto crítico que le ha dado al atropello un poderoso significado universal. Muchos han sentido esa misma rodilla en su propio cuello.



Y aunque Chauvin fue despedido –ya tenía en su contra 18 quejas disciplinarias– y después acusado de homicidio en tercer grado y sus dos compañeros presentes en el lugar fueron, así mismos, retirados del cuerpo policial, esta respuesta no ha sido suficiente. No logró aplacar la ira, no solo de buena parte de la población afroamericana sino de millones en el mundo: afrodescendientes y personas de otro color de piel pero comprometidas con la defensa de los derechos de los más vulnerables, que han querido –no obstante las restricciones de la pandemia– sentar su voz de protesta contra el hecho. Además de lo ocurrido en el país del norte, donde ha habido destrozos –siempre condenables–, en varias ciudades, en otros países, se registraron ayer protestas frente a las embajadas estadounidenses. Hasta la Bundesliga alemana llegaron los gestos simbólicos de rechazo.



Y aunque es necesaria la condena a la violencia por parte de quienes protestan, la manera como lo hizo el presidente Donald Trump deja, de nuevo, dudas. Da la impresión de que el rechazo a los manifestantes, que le trae réditos políticos en un momento crucial en el que su reelección puede estar en peligro, ha prevalecido sobre lo que su cargo y su condición de líder de toda una nación lo obliga: la solidaridad con la víctima.



