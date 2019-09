No perder la oportunidad

A juzgar por las manifestaciones que en distintos escenarios se expresan al respecto, pareciera existir consenso en que las ciudades deben virar hacia formas de transporte público con cero emisiones contaminantes en aras de preservar el medioambiente y cumplir con estándares internacionales. En otras latitudes, esta es una política de Estado que lleva varios años, mientras que en Colombia su implementación apenas comienza.

Ese es el paso que ha anunciado Bogotá, por ejemplo, que abrió el proceso para la adquisición de 594 buses eléctricos. Sería la flota más grande de América Latina. Una disposición que fue aplaudida por la ciudadanía, en procura de frenar los niveles de contaminación registrados en el aire que respiran los bogotanos. Sin embargo, fue decepcionante confirmar que la convocatoria para el cierre de la licitación tuvo que ser declarada desierta porque no hubo oferentes para tal fin.



No se conocen a ciencia cierta cuáles fueron los motivos, y eso es lo preocupante. Las emergencias ambientales ocurridas este año, el incremento del parque automotor y la presión ciudadana son claros indicadores de que Bogotá no puede dar marcha atrás.



Según la Alcaldía, las condiciones están dadas, el modelo de negocio facilita la financiación de la flota al separar la provisión de la operación, y Codensa garantiza la infraestructura eléctrica. Si existe otra razón que impida sacar adelante un esfuerzo tasado en 3,8 billones de pesos durante 15 años, debe conocerse para hallar una solución.



Por ahora, la empresa TransMilenio dio inicio al trabajo de selección abreviada que busca proveer los buses y su operación en un mes, tiempo que, además, servirá para absolver cualquier duda. Esta es una primera etapa de vehículos ciento por ciento eléctricos, luego vendrá una segunda que contempla el cambio de más de 2.400 buses con un estándar mínimo de emisión de Euro VI o cero emisiones. Vale la pena apostar.