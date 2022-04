No pasar la raya

Independiente de las valoraciones que puedan hacerse, es un hecho que la forma como se ha desarrollado el debate previo a las elecciones de mayo dista bastante de lo que durante muchos años fue la norma en Colombia. La irrupción de las redes sociales, con sus lógicas que premian la inmediatez, la brevedad del mensaje y qué tanto este pueda exacerbar las emociones más básicas de la persona, tiene mucho que ver en esta transformación. Es así como la consigna sustituye al argumento, la confrontación a la deliberación y las individualidades a las colectividades.



(También le puede interesar: Frontera crítica)

Esto último se puede ver en cómo la discusión ha desplazado el contraste de diferentes visiones de la realidad, alimentadas y defendidas por partidos y movimientos a lo largo de la historia por disputas abiertas y directas entre líderes, que se libran, muchas veces, para gusto de la galería, en el terreno personal. Situación que por sí misma no es algo negativo, pues finalmente se espera de quien aspira a un cargo público que su vida privada sea ejemplar. El problema para la democracia comienza a darse cuando lo que haga o deje de hacer un aspirante en su fuero íntimo opaca casi por completo el debate de las ideas y se queda todo en el pantano de los agravios y las injurias.

Es prudente hacer una pausa para recordar que las líneas rojas no son un capricho, sino casi un prerrequisito para la democracia. FACEBOOK

TWITTER

Y son varios, por desgracia, los muros que otrora delimitaban el campo de la discusión pero que en las últimas semanas se han franqueado. No solo el que señalaba dónde comenzaba la esfera privada de cada quien. También está el que indica dónde comienzan las actitudes y posturas que discriminan a una persona por su origen étnico o su color de piel. Así mismo pasa con los acuerdos tácitos y necesarios sobre ciertos distintivos y alusiones con una profunda carga simbólica y política. Tal fue el caso de la salida en falso del candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro, al escribir “Neonazis en RCN”, que le valió un oportuno llamado de atención de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) y de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). No solo fue la alusión a la ideología que estuvo detrás del Holocausto judío, sino lo que su trino significa en términos de estigmatización de la prensa.



Dicho lo anterior, no sobra recordar que quienes opinan acerca del acontecer político desde cualquier tribuna tienen la responsabilidad de ser fieles a la verdad y de no incurrir en conductas que linden con el Código Penal, sobre todo la ya mencionada injuria y en la calumnia.



También el evitar las generalizaciones, a veces tan nocivas como las estigmatizaciones. Hay que recordar todo esto, pues con frecuencia y lastimosamente da la impresión de que el fragor de la discusión en un ambiente digital conduce a un estado de cosas en el que todo vale y no hay ni legislación ni ética que marquen unas mínimas pautas. Es verdad que en los 280 caracteres que permite un trino de Twitter es difícil darles espacio a los matices y a la misma decencia, pero bien vale la pena hacer el esfuerzo.



Es urgente entonces, a estas alturas de la campaña, ad portas de los días más intensos, hacer una pausa para recordar que las líneas rojas no son un capricho, sino casi un prerrequisito para la democracia. Y entre todos, sin excepción, reteñirlas.

EDITORIAL

editorial@eltiempo.com