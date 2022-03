No más silencio

A raíz de dos casos en los que estudiantes denunciaron a profesores que presuntamente habrían cometido delitos sexuales contra menores de edad, se ha vuelto a tocar el delicado tema de la agresión sexual en los salones. Qué bueno que así sea. De este asunto hay que hablar. Porque no es un asunto menor: es una conducta que deja dolorosísimas secuelas y hondos traumas en quienes lo padecen y que por décadas, siglos incluso, estuvo cubierta por una triste capa de silencio.

Ambos episodios –uno en el colegio Colsubsidio y el otro en el colegio Marymount– están, por desgracia, lejos de ser aislados. Solamente en Bogotá, hay registro de 158 procesos abiertos a maestros por este motivo, tal y como informó en su momento este diario. Se trata de docentes que laboran en planteles oficiales. Por su parte, el Ministerio de Educación reportó que entre enero de 2018 y febrero de 2022 se han registrado 876 casos, de los cuales 65 han sido sancionados, 127 han sido archivados y 684 están en investigación.



Es mucho lo que hay por hacer para enfrentar los delitos sexuales en las aulas. Comenzando por garantizar que una vez surja una duda en la conducta de un maestro o maestra, se actúe con celeridad y haya seguridad de que el implicado no esté más en contacto con el estudiantado. Seguido de un compromiso del plantel de prestarle la atención debida a cualquier testimonio, a sabiendas de que siempre han de prevalecer la dignidad y la salud emocional y física de una víctima sobre la preocupación por salvaguardar una reputación. Debe quedar por fin atrás la tendencia, tan arraigada entre directivas, a menospreciar e ignorar las denuncias de acoso.

Siempre ha de prevalecer la salud física y emocional de las víctimas sobre el afán de salvaguardar una reputación. FACEBOOK

TWITTER

Porque lo clave no pasa aquí por las normas. Por supuesto, es importante que cada plantel, público y privado, cuente con un protocolo que sea de conocimiento de alumnos y alumnas y que este se cumpla, que no exista solo en el papel para cumplir un requisito. En el caso de la educación privada el compromiso es mayor, pues es menor el margen de control que pueden ejercer las autoridades.



Pero hay que ser muy claros en que este desafío se juega, ante todo, en la esfera cultural. De ahí la necesidad de que los planteles pongan sobre la mesa el tema. Que se hable del acoso y el abuso sexual sin tapujos, aceptando que son una realidad que está presente y frente a la cual no hay mejor antídoto que la transparencia, con la certeza de que el secreto es el mejor aliado de los agresores.



Es una postura que debe ir de la mano, si se quiere ser coherente, con cómo se aborde desde lo pedagógico la educación sexual. Si algo ayuda a prevenir los delitos sexuales es justamente una adecuada formación en este campo, labor mancomunada entre los padres y los maestros. De nuevo, esta ha de presentarse sin tabúes, con énfasis en lo emocional más que en lo anatómico, y de tal manera que les permita a los estudiantes y a las estudiantes asumir este aspecto de la vida con conocimiento, naturalidad, responsabilidad y autonomía. Libres de culpas y complejos, y con la certeza de que si alguna figura de autoridad cruza la raya, su pedido de ayuda será escuchado.

EDITORIAL

editorial@eltiempo.com