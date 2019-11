No más luto en la vía

En Bogotá, cada 48 horas mueren tres personas en la calle. Pueden ser un peatón, un motociclista o un ciclista. Solo basta una imprudencia para llenar de luto un hogar y escalar las cifras de incidentes viales, que el año pasado dejaron 514 fallecidos. Con razón las autoridades de aquí y del mundo aseguran que se trata de un problema de salud pública que cobra 1,3 millones de víctimas fatales cada 365 días, la misma población de Barranquilla.

Por eso resulta conmovedor el gesto de llevar flores a aquellos sitios en donde es mayor el número de tragedias a causa de un siniestro vial. La Secretaría de Movilidad quiere, de esta manera, honrar la memoria de las personas que fallecieron y de sus seres queridos. Pero es, ante todo, un llamado de atención para que sea la prudencia la que rija nuestro proceder en el espacio público, donde debemos convivir todos los actores viales: el carro, la cicla, la moto, el peatón. Esas más de 500 muertes se hubieran podido evitar si tan solo uno de ellos hubiera actuado de forma responsable.



Pese a lo anterior, son destacables los esfuerzos que la Secretaría del ramo viene ejecutando para reducir tales indicadores. La política de Visión Cero ha permitido llevar a cabo estrategias como los límites de velocidad, el diseño de espacios que den prelación a peatones y ciclistas y la promoción de una cultura de respeto por los más vulnerables en la vía. Mensajes que muchas veces no se comprenden pero que hoy se traducen en 139 días no consecutivos sin muertes en el tránsito y la posibilidad de que este año las fatalidades bajen de 500.



Insistir en estos enfoques o volver a los de décadas atrás –las estrellas negras, la cultura ciudadana, mejor infraestructura para el transporte público– es una tarea de todos los días y de todos los gobiernos, para ver si así es posible cambiar la retórica del trancón por la del respeto y la convivencia. De paso, no tendríamos que seguir conmemorando con flores algo que, por el contrario, debería avergonzarnos.