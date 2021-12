No jugar con pólvora

No hay razón para que a la fecha cerca de 400 familias vean malogradas sus celebraciones por culpa de las quemaduras por pólvora de al menos uno de sus miembros. No la hay si se tiene en cuenta que existen normas claras que prohíben su uso en casi todo el territorio nacional y que por esta época arrecian las campañas con el fin de evitar estos dolorosos desenlaces.

Pero tal vez lo más injusto de esta lamentable situación es que casi 150 menores se encuentren entre las víctimas, la mayoría de ellas –si no todas– por descuido o irresponsabilidad de los adultos, no pocas veces familiares negligentes que incluso bajo los efectos del alcohol terminan por exponerlos, bajo la falsa premisa de que la pólvora es inherente a las celebraciones de fin de año.



Basta ver que más del 67 por ciento de las afectaciones están relacionadas con la manipulación directa de estos elementos pirotécnicos y uno de cada cuatro corresponde a espectadores, lo que permite inferir que la imprudencia campea ante la mirada indiferente de la comunidad y, por qué no decirlo, de las mismas autoridades. Preocupante también es evidenciar que antes de que lleguen dos de las fechas más significativas de estas festividades, como la del Año Nuevo y la de Reyes, las cifras de quemados ya superan las del año pasado.



La gente tiene que saber que jugar con pólvora es jugar con la vida y con el futuro de los niños. Este elemento, en manos inexpertas, causa daños, muchas veces irreparables, en la integridad física y emocional de los lesionados, a lo que se suman impactos sociales y económicos que permean sus entornos familiar y social, sin dejar de lado que el fantasma de la muerte, que siempre ronda estos episodios, en algunos de ellos se materializa con su carga de dolor, claramente evitable, con un poco de prudencia.

De igual forma, hay que reiterar que gobernadores y alcaldes son los responsables de regular, vigilar y controlar la fabricación, almacenamiento, transporte, comercialización, manipulación y uso de la pólvora, lo mismo que de hacer cumplir la prohibición absoluta de la venta de dichos artículos a menores de edad y personas en estado de embriaguez. En esto no debe haber esguinces de ningún tipo.



Por otro lado, no sobra recordar que los padres de los niños quemados pueden perder la patria potestad o recibir sanciones civiles, en donde se deben cumplir labores comunitarias para la prevención del uso de la pólvora o pagar multas. De paso, sería bueno conocer de parte de las autoridades cómo se han aplicado estas medidas en el caso de los menores afectados hasta este año.



Aquí el llamado es para que la comunidad en general tome el “no a la pólvora” como un deber con el bienestar y la vida, en un contexto de sensatez, en momentos en que se ha comprobado que enfrentar riesgos colectivos más severos como los derivados de la pandemia es posible. Si el covid-19 ha dado una tregua en la que se pueden reencontrar en parte las tradiciones decembrinas, vale la pena aprovecharla para pasarlas en compañía de familiares y amigos sin causar más tristezas, entendiendo que un momento fugaz de luces se puede volver una sombra de por vida. Es puro sentido común.



EDITORIAL

