No hay que aflojar

Aunque lamentables, un número benévolo en las muertes, un gran porcentaje de los afectados –que se hallan en la casa– y una respuesta del sistema hospitalario favorable demuestran que, entre otros hechos, las medidas aplicadas para contener la pandemia del covid-19 en el país han resultado efectivas.

La discusión, más allá del técnico debate sobre el aplanamiento de curvas epidemiológicas, es sobre el impacto de la dura pero obligada cuarentena y las consecuentes estrategias de flexibilización, que desde esta semana han permitido la salida de trabajadores en algunos sectores. Esto en razón de que –dentro de un marco de evidencia, como deben ser todos los debates en salud– las seis semanas de confinamiento obligado han mermado el número reproductivo básico del virus (R0) a una cifra que permite controlarse en términos epidemiológicos y de asistencia en salud.



Esto quiere decir, sin más, que hoy, gracias al distanciamiento físico, el lavado de manos, el uso del tapabocas y el aislamiento de niños y adultos mayores, un infectado por coronavirus contagia solo a otra persona sana y no a tres, como habría ocurrido de no haberse aplicado ninguna medida, lo que permite técnicamente que, de manera regulada, la gente salga a la calle.



Pero esto no es para cantar victoria, de ningún modo, porque lo logrado hasta ahora no puede diluirse en interpretaciones ligeras, y menos por presiones (algunas entendibles por lo desesperadas) de esquinas que claman por que se vuelva a la normalidad.



Poner a competir conceptualmente la vida con la economía, dejando de lado los equilibrios y la interdependencia que tienen, es sensiblemente absurdo, ya que estos dos componentes deben avanzar de la mano, pero con pasos seguros que permitan que ninguno de los dos se afecte de forma irrecuperable.



Lo que viene depende en gran parte del tino que tengan el Gobierno y las autoridades para comprometer a la sociedad entera en el cumplimiento riguroso de las medidas de protección, así como de la imperiosa solidaridad que convoca al cuidado colectivo. En otras palabras, el futuro inmediato depende de todos.

De ahí que la determinación de 9 variables por el Ministerio de Salud para definir lo que sigue respecto a la cuarentena es una estrategia que les dará rigor a más flexibilizaciones o, incluso, a la necesidad de volver a la cuarentena general. Es decir, esto se definirá técnicamente y no por capricho o voluntades de nadie.



Además del R0, el número diario de casos y muertes, los porcentajes de ocupación de las camas de cuidados intensivos y del transporte masivo, los días de duplicación de la pandemia y hasta el número de transacciones en los sistemas bancario y comercial serán desde ahora indicadores fiables para tomar decisiones.



Ahora que empieza la búsqueda activa de casos en la comunidad, queda claro que el futuro de la pandemia en el país depende en gran parte –como ha sucedido con los buenos resultados obtenidos hasta ahora– del comportamiento de la gente y de la capacidad de las autoridades para no bajar la guardia en educación, vigilancia, control y sanciones para que se cumpla. La pandemia no ha terminado y la cuarentena, tampoco.



