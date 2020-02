No es un día cualquiera

¿Cuál es el objetivo de celebrar otro día sin carro en Bogotá hoy? ¿Es –como muchos afirman– una jornada que ya perdió brillo y expectativa? O, por el contrario, ¿es gracias a iniciativas como estas por lo que actualmente existe un grado mayor de conciencia ambiental en torno a la ciudad?

Estos interrogantes suelen aparecer cada vez que se vive una nueva restricción generalizada para el uso de carros y motos en la capital. Que, dicho sea de paso, no obedece a un capricho del gobierno distrital, sino que es fruto de la voluntad ciudadana, que así lo decidió hace ya 20 años. Por tanto, hay que superar la retórica de la conveniencia o no de la medida.



También debe quedar claro que el día sin carro no se promueve para poner fin a los atascos ni mejorar la calidad del aire. Es un llamado de atención para que, como sociedad, hagamos una pausa y reflexiones sobre un hecho cada vez más relevante: el uso racional del carro y las nuevas alternativas de movilidad, que ayudarían a construir una ciudad más sostenible.



Tampoco puede asegurarse que la medida no haya arrojado frutos. Por el contrario: la evidencia muestra que hay una mayor conciencia ambiental entre la ciudadanía, particularmente entre los jóvenes. Hoy se hacen 800.000 viajes en bici a diario, más gente camina, las ciclorrutas suman 550 kilómetros, existen alternativas eléctricas, y fue la presión ciudadana la que facilitó que TransMilenio esté transformando su flota en una de buses más ecológicos.



Lo dijo Cristian Samper hace poco en la cátedra abierta ‘Nuestro futuro’, de la Universidad de los Andes: “La voluntad ciudadana va adelante de las políticas públicas”, y agregó que la gente debe pensar más en cómo compartir el planeta con otras especies antes que en el bienestar individual. Por tanto, el esfuerzo debe mantenerse y que el gobierno haga su parte: más transporte masivo, mejor calidad de combustibles, aplicar más controles a los agentes contaminantes y, por sobre todo, mucha más pedagogía.



EDITORIAL