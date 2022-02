No dejarlos solos

Sería un error dejar pasar inadvertido el logro del Estado colombiano que la semana pasada motivó un trabajo periodístico de este diario, realizado por Alicia Liliana Méndez. Se trata de lo ocurrido en el llamado ‘Triángulo negro’ del departamento del Vichada, conformado por las inspecciones de Chupave, Puerto Príncipe y Güerima. Allí, tras varios años de trabajo conjunto de la Fuerza Aérea Colombiana con la comunidad se logró reducir la cantidad de hectáreas dedicadas a cultivos ilícitos a solo 121 hectáreas, cuando apenas en 2020 según el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci) había 1.242.

Era esta la zona que dominaba el recordado y no menos temido comandante de las ex-Farc Tomás Medina, ‘Negro Acacio’, líder subversivo que era también un redomado narcotraficante que controlaba cultivos y rutas en esta parte del país.



El logro fue de tal calado que la misma Fuerza Aérea decidió, por considerar que la misión se había cumplido, desactivar la Fuerza de Tarea Ares, creada en el 2012 con el objetivo de desterrar el narcotráfico de esta parte del país. Sin duda, las labores de interdicción y vigilancia de este componente de las Fuerzas Militares fueron fundamentales, pero hay que ser claros en que estas lograron engranarse con el otro componente que siempre será clave al enfrentar el narcotráfico y que aquí tuvo lugar con éxito: conquistar los corazones de la gente. De no haberles ofrecido a las 826 familias de la región que le han apostado a la sustitución voluntaria una alternativa sostenible a los cultivos de coca, con un trabajo previo de construcción de confianza, hoy difícilmente podríamos estar aplaudiendo el logro.

Comunidad, Fuerza Pública y sector privado trabajaron de la mano y en un marco de confianza. Esto explica los logros FACEBOOK

TWITTER

La mencionada alternativa esta vez fue el cacao: y aquí hay que destacar el papel de otro actor proveniente del sector privado. Se trata de la firma Luker, que se involucró de manera plausible con esta iniciativa capacitando a las familias y dándoles la certeza de que sus cosechas tendrían comprador. Sin vías para sacarlas a los mercados –como es la historia de tantas otras zonas cocaleras–, la Fuerza Aérea puso lo suyo garantizando el transporte aéreo. Solución que fue efectiva aquí, pero que en otros escenarios obliga a reiterar la necesidad de que existan carreteras para que lo que produzcan los cultivos legales no se pierda.



A sabiendas de que la producción de cocaína vive días de auge, es necesario advertir sobre la urgente necesidad de no dejar solas a estas familias tras la decisión de desactivar la fuerza de tarea. También, invitar a que esta experiencia exitosa de coordinación entre comunidad, Fuerza Pública y sector privado sirva como modelo para otras zonas del país donde la sustitución ha encontrado tantos tropiezos. Es revelador lo dicho por Tilsia Motta, beneficiaria del apoyo para sustituir cultivos de coca. Ella reconoce que con las anteriores plantaciones podía comprar más cosas, pero con un riesgo muy alto y en medio de la zozobra. “La vida no se la devuelve a uno nadie, y la tranquilidad no tiene precio”. Esto, a sabiendas de que sin el apoyo que hubo en este caso no hay sensatez o buena voluntad de una familia campesina que resista el embate de la ilegalidad. Vichada deja muchas lecciones positivas.



EDITORIAL

editorial@eltiempo.com