No cuidamos a los niños

El jueves pasado, en un informe de este diario, se dio a conocer que Colombia ocupa el tercer puesto –entre 175 países– en violencia contra los niños. Si se compara con lo ocurrido en el 2017, este año ha bajado considerablemente el número de casos de muertes violentas de menores de edad, pero lo cierto es que cerca de mil niños perdieron la vida porque sufrieron accidentes brutales o por asesinatos. En el Valle del Cauca, 146 menores fueron asesinados. En Antioquia, la cifra también fue espeluznante: 132. ¿Cómo puede volver una sociedad de semejante barbarie? ¿Cómo pueden recomponerse esas familias?



Reúne el informe en cuestión “cuatro casos para sentir vergüenza” en un esfuerzo por probar que las cifras están hechas de vidas, que cada número de aquellos es una tragedia y un dolor que no tienen nombre. Cuenta la muerte cruel de Hans Tafur, perdido y maltratado a los siete años en el corregimiento de San Diego. Describe el abuso, la asfixia y la incineración, en Fundación, Magdalena, de una niña de nueve. Narra las torturas de una bebé de tres en una guardería ilegal del barrio Santa Fe de Bogotá. Y la muerte terrible de un niño de diez en una casa de Caucasia, Antioquia.



Queda la sensación de que están sucediéndonos parábolas horribles todo el tiempo, pero que, luego de años y años de despreciar el hecho de la vida, parecemos incapaces de llegar a la evidente moraleja de que una sociedad que permite la violencia contra sus niños está lejos de lograr sus propósitos más básicos. Llegan a las noticias el dolor y el ahogo que produce la violencia contra los niños. Pero las cifras de muertes violentas de menores, aun cuando hayan mejorado, siguen siendo prueba de un drama social que no hemos terminado de encarar.



Es claro que no solo se ha dado esa violencia entre la guerra, sino que se ha dado entre la familia y entre el barrio. O sea que se trata, una vez más, de la tarea enorme de cambiar una cultura.



