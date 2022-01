La batalla en urgencias

La batalla contra ómicron se libra en las salas de urgencias de los hospitales, en un cambio de corte asistencial sanitario que exige mucha atención. Si bien el nuevo linaje ha resultado más benévolo en términos de gravedad y muertes, su capacidad para infectar ya lo ubica a la cabeza de los más contagiosos en la historia de los virus. En ese contexto, la pandemia presenta hoy muchos afectados y pocos fallecidos, lo que podría interpretarse como favorable.



El problema es que a causa de esta proporción las afectaciones por covid-19 pueden –como se está viendo– superar la capacidad que se tiene para atenderlas en las salas de urgencias, dado que su condición en la mayoría de los casos puede manejarse y solucionarse allí y remitirse para la casa. Pero ante el alto volumen, desplaza los recursos que hasta ahora tenían que encargarse de responder por enfermedades diferentes.



Aunque los datos son parciales, el ascenso al cuarto pico ha hecho que al menos la mitad de los enfermos que llegan en busca de atención urgente lo hagan por problemas respiratorios, que en su mayoría corresponden a infecciones por ómicron y de los cuales algo menos del 5 por ciento pasan a otras dependencias, incluidas las UCI, lo que puede parecer poco, pero en vista de la cantidad absoluta también empieza a inquietar.

A lo anterior se suma que muchos trabajadores de la salud no se han librado de la infección por covid-19, lo que ha exigido su aislamiento y, consecuentemente, una merma de este recurso –de por sí escaso–, sin dejar de lado que también empiezan a faltar algunos insumos como reactivos para pruebas y otros elementos diagnósticos.



Y no sobra llamar la atención en que lamentablemente las estadísticas de casos graves y muertes por covid-19 están engrosadas por personas sin vacunar o con esquemas incompletos de inmunización, como lo acaban de demostrar rigurosos estudios dados a conocer por el Ministerio de Salud; como tampoco que en este contexto un buen número de estas víctimas hubieran podido evitarse si las herramientas que hoy brinda la ciencia no tuvieran la oposición superficial que tienen.



Basta revisar el aumento de las muertes en los reportes diarios para encontrar, con tristeza, que por las edades y condiciones de estas víctimas, todas deberían estar cubiertas no solo con sus esquemas completos, sino con sus dosis de refuerzo. Urge entender de una vez por todas que las responsabilidades respecto a la circulación del virus y la necesidad de proteger a los más vulnerables comprometen a toda la sociedad.



De ahí que no se entienda la peligrosa bajada de la guardia en la aplicación de las medidas generales de bioprotección, evidenciada en casi todo el país, en donde el uso general del tapabocas, el respeto por los aforos, el aislamiento de las personas sintomáticas, incluso leves, y la imperiosa exigencia del carné de vacunación para el ingreso a lugares públicos parecen haber pasado a un segundo plano.



Ningún esfuerzo es demasiado cuando se trata de proteger una sola vida, y eso incluye ceder ante creencias, caprichos y conductas individuales que por arraigadas terminan favoreciendo estos listados lamentables.

