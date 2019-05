Hubo consenso durante las emergencias ambientales que se declararon en Bogotá hace unas semanas en que este tipo de eventos eran, ante todo, una alarma para que se comenzara a avanzar en la senda que conduce a un aire más limpio en la ciudad. También quedó claro que las medidas tomadas eran paños de agua tibia y que las soluciones definitivas dependían de que el tema no pasara a un segundo o tercer plano, solo para que cada vez que coincidieran los mismos factores climáticos se reeditara la crisis.

Es verdad que la agenda noticiosa de un país como Colombia es nutrida y que el acontecer nacional, como algunos todavía lo llaman, avanza a ritmo vertiginoso. Esto hace que cada día traiga su afán y su prioridad. Pero tan cierto como lo anterior es que esta dinámica logra, con mucha frecuencia, que las gestiones de los gobernantes sean esclavas de la coyuntura.



Es necesario, entonces, hacer un llamado para que se siga avanzando en la causa de un aire más limpio para Bogotá –y para todas las ciudades del país que sufren este problema, comenzando por Medellín–. En lo que concierne a la capital, no se puede bajar la guardia en los controles tanto de vehículos como de industrias contaminantes. La renovación, que ya pronto se concretará, de una parte de la flota de TransMilenio es un paso importante, pero es bien sabido que el principal desafío pasa por poner en cintura los más obsoletos vehículos del transporte de carga y del SITP provisional.



Pero también es fundamental entender que este es un propósito en el que todos debemos aportar. Solo con legislación y controles no se logra la meta. Se trata, en lo que corresponde a la gente, de no olvidar que es necesario comenzar a implementar cambios en la actividad cotidiana, tendientes a privilegiar las energías limpias.



No bajar la guardia en esta materia, más que un favor, es una verdadera obligación moral con las nuevas generaciones.