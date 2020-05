Niñez encerrada

Cuando se trata de salvar miles de vidas de cara a una amenaza como la actual pandemia, es más que comprensible que las medidas que se tomen se ocupen de lo urgente, dejando en un segundo plano lo importante. Es el caso, entre otros, de la situación de millones de niños y niñas que han tenido que permanecer en sus hogares desde el pasado 25 de marzo.

Conforme ha avanzado la cuarentena se han hecho más visibles las discusiones en torno a la manera como tan inesperada vivencia impacta a este sector de la población. Debates que también ponen sobre la mesa alternativas para que el confinamiento les sea más llevadero y con menor riesgo de incidencia en su salud física y emocional, sin que esto suponga un mayor riesgo para ellos y su entorno.



Lo anterior en los casos en los que los menores pasan los días de encierro en hogares que son lugares seguros, pues es bien sabido que no son pocos, por desgracia, los que se han visto en la inenarrable desgracia de tener que convivir en estos difíciles momentos con sus victimarios.

Es por la tranquilidad presente de niños y niñas y por un futuro

Y, aun cuando se trate de un núcleo familiar seguro, la situación sigue siendo compleja y abundan los retos. Tener que permanecer tantos días lejos de los espacios de socialización a los que estaban habituados y de aquellas personas que forman parte de su círculo afectivo cercano representa una situación durísima que obliga no solo a que los padres y cuidadores estén particularmente atentos a las necesidades afectivas de niños y niñas, sino también a que las medidas que se tomen incorporen algún grado de enfoque diferencial.



No se pueden desconocer los esfuerzos de entidades como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, así como de aquellas instituciones del orden departamental y municipal, para atender las necesidades de la infancia. Hay que reconocer también que la nueva fase del aislamiento obligatorio ya permite que menores entre los 6 y los 18 años puedan salir a recrearse media hora al día, tres días a la semana y tomando las debidas precauciones. Aun así, sigue siendo necesario el llamado para que la situación, máxime en términos de salud mental y emocional, de la niñez y la adolescencia tenga un lugar central en la forma como desde la institucionalidad –nacional y local– se está enfrentando la pandemia.



Lo que ocurra con ellos debe asumirse como una verdadera prioridad y transmitirlo: que ellos –y sus padres– lo sepan. En columna publicada recientemente en este diario, la directora de Red PaPaz, Carolina Piñeros, planteaba acertadamente este reto en términos de que nos corresponde a todos velar para que, sin excepción, niños y niñas, así como los adolescentes de nuestro entorno, estén bien y no se les esté vulnerando ningún derecho. Sugería, incluso, propuestas audaces como replicar lo hecho por el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, quien hizo una alocución en la que explicó la situación exclusivamente a los menores de su país.



Bienvenidos, pues, mensajes precisos sobre la preocupación y las acciones que dejen claro que este reto es prioritario. Es urgente: por la tranquilidad presente de niños y niñas y por un futuro en el que no abunden secuelas traumáticas con raíces en estos duros días.



