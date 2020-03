Niñez en confinamiento

Es una pregunta que están haciéndose todas las familias con hijos pequeños, una y otra vez, en los tiempos de la cuarentena: los adultos pueden acudir a estresantes y dolorosas experiencias del pasado para digerir y resolver los atípicos días de confinamiento, pero ¿cómo pueden hacer los niños, que usualmente no han tenido que vivir entre la incertidumbre, para llevar este período que exige tanto de cada quien?, ¿cómo puede lidiarse con los miedos a contagiarse y con las ansiedades por los cambios de las costumbres y la imposibilidad de ver y tocar a los amigos que están experimentando los menores de edad?

De hemisferio a hemisferio se les han estado explicando, de las maneras más pedagógicas y lúdicas posibles, las causas y los efectos del coronavirus. Se les ha mandado a estudiar a la casa tanto para cuidarlos del contagio como para evitar que transmitan la enfermedad –que en ellos, según indican los primeros estudios chinos, es leve– a sus familiares. Pero cada sociedad ha estado lidiando sobre la marcha con una realidad que no deja de ser de suma importancia: que ahora mismo, durante cada día, los adultos están obligados a ser trabajadores, profesores y padres, y no es fácil ser tres personas al tiempo.



En Estados Unidos, en donde suelen privilegiarse los esquemas y el Gobierno ha sido ambiguo en el tratamiento del virus, los pediatras pronto se han puesto de acuerdo en la idea de privilegiar las conexiones con los niños, las relaciones paternales sobre las demás relaciones que se están viviendo por las circunstancias, pues quizás lo más importante en estos momentos de informaciones sobresaltadas e imágenes efectistas es transmitirles a los hijos pequeños no solo que todo esto se está haciendo para estar a salvo, sino que, de hecho, se está a salvo.



El enfrentamiento de la pandemia implica una transformación de las costumbres en todas las comunidades del mundo. En España se habla del regreso de los niños a los salones hacia finales de mayo. En Italia no se ve aún en el horizonte una fecha para que los menores vuelvan a sus colegios. O sea que para evitar tristezas, irritabilidades e insomnios, como han previsto las asociaciones de pediatras desde Europa hasta América Latina, resulta fundamental –se dice allá y acá– que los padres ayuden a que en los hijos no se pierdan el ejercicio físico ni la vocación a comunicarse con los familiares y con los compañeros de estudios y de juegos.

Mantener la ilusión sobre la base de la realidad, publicar carteleras con arcoíris dibujados en los que puede leerse la frase ‘Todo va a estar bien, ha sido una de las reacciones de los niños en Italia que se ha estado replicando por los niños en España. Pero esa decisión por la esperanza, tomada por los hijos menores, es una que necesariamente es enseñada, alimentada, reforzada por la actitud de los padres.



Son tiempos inéditos. Y, aun cuando sea de suma importancia ser imaginativos y transmitir disciplinas y responsabilidades, es fundamental explicar que justamente se está haciendo lo que se está haciendo porque es la solución al mal.



