Ni blancas ni de fuego

Los casos más recientes de crímenes cometidos en la capital del país con armas de fuego han alertado a la ciudadanía. El del intendente de policía asesinado hace una semana en Ciudad Bolívar, en el sur de la ciudad, durante un cruce de disparos con delincuentes, se sumó al asalto reciente de un carro de valores y al asesinato de otros dos uniformados en la localidad de Kennedy. Acciones todas ejecutadas en la misma modalidad.

Desde hace una década, Bogotá viene aplicando la restricción del porte de armas de fuego por particulares. Y, a juzgar por los indicadores, dicha estrategia ha dado resultado: los hurtos con arma de fuego bajaron de 10 a 2 % del total correspondiente a este delito en lo que va del año, y el asalto al comercio pasó de 9,1 a 6,4 %, por citar dos indicadores.



Para las autoridades no hay evidencia de una proliferación de estos artefactos, y los rumores sobre la entrada masiva de armas desde otros países carecen de sustento. Ello no quiere decir, sin embargo, que la ciudad esté libre de tal flagelo. Armas hay, se usan en asaltos espectaculares, ejecutados por organizaciones sofisticadas. Quizás muchas de ellas no sean letales, pero igual aterrorizan. Y por eso deben redoblarse los controles, las incautaciones y los allanamientos de sitios donde de manera clandestina se ensamblan algunas de ellas. Si bien los homicidios con armas de fuego vienen decreciendo, el 49 % se siguen cometiendo hoy con el uso de ellas.



Así como no se puede bajar la guardia en este frente, lo propio debe suceder con las armas blancas, utilizadas en 4 de cada 10 homicidios y en el mayor número de asaltos y atracos callejeros. La ciudadanía está azotada con este fenómeno.



Como lo asegura el secretario de Seguridad, Jairo García, sería posible torcer la tendencia si las autoridades concentran sus esfuerzos en el desmantelamiento de bandas, pandillas y no se da respiro con los operativos en las calles hasta conseguir su erradicación.