Nadal, una leyenda

Los amantes del tenis o del llamado deporte blanco en Colombia, o en América, amanecieron trasnochados el domingo, pero felices y admirados. El madrugón valió la pena porque acababan de ver uno de los partidos más emocionantes e inolvidables en la final del Abierto de Australia, uno de los cuatro grandes torneos del mundo.

El encuentro, con una de las nuevas figuras que se cree pronto será número uno, el ruso Daniil Medvedev, tuvo casa llena, como era natural. Y fue de aquellos encuentros en que durante 5 horas y 25 minutos el público parpadea poco, menos los protagonistas en la cancha, pues cada bola vale futuro, honor e historia. Además de 1’800.000 euros.



Y fue épico porque Nadal, de 35 años, acostumbrado a picar en punta, comenzó perdiendo los dos primeros sets. Esto, ante un virtuoso jugador de 25 años es ver escapar la copa de las manos. Sin olvidar que hace seis meses pensó que no volvería a las canchas, pues salía en muletas de una clínica, luego de una seria operación de rodilla. Pero Nadal mostró toda su experiencia y rompió la historia, porque en cinco sets alcanzó su grand slam número 21.



Eso es convertirse en el tenista más ganador de este título en la historia. Pues sus grandes rivales, Roger Federer y Novak Djokovic –expulsado de este torneo, en el que ha logrado 9 títulos, por no querer vacunarse–, tienen 20. Y hay que registrar, además, que las mujeres tienen una marca admirable. Margaret Court logró 24. Serena Williams, 23, y Steffi Graf, 22.



El tenista español es una leyenda. Y un ejemplo para quienes empiezan en cualquier disciplina, y en la vida misma, de no doblegarse, de poner coraje hasta el último aliento. Aparte de ser un deportista decente dentro y fuera de las canchas, es un gran ser humano, pues la Fundación Rafael Nadal, que creó hace 11 años con su madre para ayudar a niños en deporte y educación, está ya en 23 países. Una razón más que enaltece su legado.

EDITORIAL

