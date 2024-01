Nación y territorios

Si hubo una nota predominante en los discursos de posesión de los mandatarios locales, en particular los de los principales centros urbanos, fue la promesa de trabajar por mejorar los indicadores de seguridad. Junto con la lucha contra la pobreza, la movilidad y más acciones contra la corrupción, es evidente que alcaldes y gobernadores recogieron, como lo hicieron en su momento en campaña, el sentir ciudadano de angustia por el deterioro del orden público. Rápidamente se puede decir que al tiempo con el aumento en el hurto simple, sobre todo de celulares, se ha registrado también un aterrador incremento de los secuestros, que ronda, a falta de conocer cifras consolidadas, el 70 %, y persiste el agobio de la extorsión.

Ante esta realidad hay que ser claros en que el sistema de gobierno que existe en Colombia hace imprescindible el trabajo armónico entre entes territoriales y nacionales para lograr éxitos. Lejos está el país de tener un orden político federal en el que un gobernador pueda disponer de recursos y leyes que le permitan gestionar por su cuenta su propia política de seguridad, igual con los alcaldes. Cualquiera sea el programa que en este frente intenten implementar los mandatarios recién elegidos, depende no solo de una financiación proveniente de la Nación –en mayor o menor grado– sino también de lo que el Ejecutivo, en particular el Ministerio de Defensa, decida sobre la gestión del accionar de la Fuerza Pública y la administración y distribución de su recurso humano, entre otros.

Lo mismo puede decirse de las obras de infraestructura. Si bien algunas ciudades tienen la capacidad fiscal de costear algunas de ellas, las de gran envergadura e impacto necesariamente deben contar con el apoyo de la Nación.

El llamado es a tener claro que empantanar esta colaboración no es una decisión inteligente y sí resulta, en cambio, tremendamente perjudicial para la gente. Ni el Gobierno Nacional ni los gobiernos locales pueden caer en la trampa de los réditos políticos a corto plazo de un enfrentamiento en este terreno. Hay que recordar que ya existe todo un diseño institucional pensado justamente para evitar que los vientos de la beligerancia política afecten el engranaje administrativo del Estado; cada mandatario, en ambas esferas, tiene sus propias competencias y tareas, y tanto el presidente como alcaldes y gobernadores tienen el deber de no inmiscuirse en terrenos que no son suyos, al tiempo que tampoco les corresponde obstaculizar procesos y proyectos que son resultado de la voluntad popular de la gente en relación con su territorio. La admonición es válida para todas las orillas y en todos los escenarios: lo ocurrido en los concejos de Bogotá y Medellín, donde una auténtica e impresentable leguleyada privó a la oposición de tener presencia en la mesa directiva, todavía se puede reversar para bien de la democracia. Tampoco se puede dejar de mencionar lo sucedido hace varias semanas, cuando el Presidente invitó a la primera reunión de mandatarios electos solo a aquellos que consideraba cercanos a su visión política, y semanas después tuvo lugar la cita con los restantes.

Algunos observadores han dicho, seguramente con razón, que la democracia colombiana ha encontrado en los gobiernos locales frenos y contrapesos que la fortalecen, pero se trata de que esta realidad conduzca a consensos mínimos para avanzar, nunca a terrenos farragosos en los que unos pocos ganan y la gran mayoría pierde.

EDITORIAL