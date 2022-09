Múnich, 1972

El martes 5 de septiembre de 1972, entre la niebla de las 4:30 de la madrugada, ocho miembros del grupo terrorista palestino Septiembre Negro se colaron en la villa de los Juegos Olímpicos de Múnich para tomar como rehenes a algunos atletas del equipo de Israel. Era la segunda semana de unas Olimpiadas que pretendían reparar el mal recuerdo de las de Berlín 1936. Los encapuchados querían vengar los despojos de la guerra de 1948 y conseguir la liberación de 234 palestinos presos en cárceles israelíes. Pero, luego de una discutible e improvisada operación de rescate atestiguada por 900 millones de televidentes en el mundo, todos los mensajes políticos terminaron en la dantesca masacre de seis directores técnicos, cinco deportistas y un agente de la policía alemana.

El hecho puso la causa palestina en la agenda internacional. Se habló del millón de refugiados que siguió a la creación del Estado de Israel. Quiso dársele al terrorismo de aquella época –la recta final, plagada de fundamentalismos, de la Guerra Fría– cierta legitimidad política que desde luego fracasó. Y, después de un par de ataques previos, dio paso a la llamada “Operación Cólera de Dios” que echaron a andar los servicios secretos israelíes para asesinar a todos aquellos que hubieran tenido que ver en la masacre de Múnich: una película dirigida por Steven Spielberg y escrita por Tony Kushner da cuenta no solo de aquella venganza estatal, sino del absurdo espiral de violencia que siguió y no acaba.



Múnich, la película, termina con un plano escalofriante de las Torres Gemelas neoyorquinas que serán derribadas el 11 de septiembre de 2001, y no es un cuadro final descabellado porque fue la masacre de los Juegos Olímpicos de 1972 lo que convirtió el terrorismo en una amenaza real, palpable, que los gobiernos occidentales conjuraron con la creación de fuerzas especiales y el aumento de los presupuestos de seguridad para los eventos que podían ser transformados en objetivos estratégicos del terror. Desde esa vez hubo un mundo que giró alrededor del miedo.

EDITORIAL

(Lea todos los editoriales de EL TIEMPO, aquí)