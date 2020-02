¿Multas sin castigo?

En una decisión que no dudamos en calificar de confusa y, por tanto, contraproducente, la Corte Constitucional dejó sin piso la norma que permitía que a través de fotomultas se pudiera sancionar al propietario de un vehículo de forma solidaria, en el entendido de que, al ser un bien que le pertenece, debe velar por su correcta utilización, así no sea él quien lo va conduciendo.

Las fotomultas se han convertido en el ‘coco’ de los conductores, pues se trata de una herramienta tecnológica que ha permitido meter en cintura a choferes que hacen de las suyas con las normas y son notificados de las infracciones sin que exista de por medio un policía. Estos aparatos han sido objeto de enconados debates por su ubicación y porque se han prestado para injusticias, pero eso es harina de otro costal.



Para la Corte, las sanciones no deben recaer sobre la placa del vehículo, sino sobre quien lo va conduciendo. Esto porque, según su entender, no se puede castigar a alguien que no ha cometido una falta de manera personal, y advierte que la tecnología debe tener la capacidad de identificar al conductor para que sobre este recaiga el comparendo.



Interesante debate que, sin embargo, plantea varias inquietudes. La primera, como dijimos, es el grado de responsabilidad que atañe a quien, siendo propietario de un vehículo, deja que de este hagan uso terceros que, amparados ahora en el fallo de la Corte, tendrán patente de corso para violar la ley sin que exista la posibilidad cierta de su plena identificación. En segundo lugar, nadie garantiza que por esta vía no se pierda la efectividad que venía arrojando la medida para controlar a conductores irresponsables, pues, aunque el propietario no estuviera presente, existía la posibilidad de que violar la ley no generaría impunidad. Lo que podría ocurrir, en cambio, es que de ahora en adelante el cumplimiento de las normas se relaje, el riesgo de accidentes se incremente y las arcas de los municipios se vean golpeadas. Con todo, en Bogotá apenas se pagan tres de cada diez multas. ¿Y qué pasará con las motos, las que más siniestros ocasionan? Si ya no sirve registrar la placa, mucho menos se podrá identificar al conductor, que siempre anda con casco.

En el país se imponen unas 900.000 multas al año, buena parte de ellas gracias al uso de nuevas tecnologías como estrategia en seguridad vial

En otros países de Europa, particularmente, las multas recaen sobre el propietario del vehículo, en el entendido de que él es el dueño de una máquina que eventualmente puede representar un riesgo para la sociedad y, por consiguiente, es el llamado a responder. Si él señala a un familiar o un amigo de haber sido el causante de la infracción, se le cree y no hay mayor discusión. Incluso, acá siempre ha existido la posibilidad de que el propietario impugne la sanción si demuestra que no manejaba en el momento de una fotomulta.



Finalmente, dice la Corte que es el Congreso el que deberá regular sobre la materia e insiste en que la tecnología debe estar en capacidad de identificar al infractor. A la tecnología se le pueden exigir todo tipo de cosas, pero las decisiones de los jueces también deben observar las limitaciones que aún subyacen con respeto a la materia. Con la decisión de la Corte se pretenden amparar unos derechos individuales, cuando en realidad debe prevalecer la seguridad para el conjunto de la sociedad.



EDITORIAL

