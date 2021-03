Mujeres en bici

Cuesta trabajo creer que una ciudad como Bogotá, convertida en referente internacional en el uso de la bicicleta, que ha caracterizado a los dos más recientes gobiernos y constituye pieza fundamental en tiempos de pandemia, no cuente para su uso con una mayoría calificada de mujeres.

Hace ya centurias que ver a una mujer en bici resultaba casi que pecaminoso, tanto como observarlas llevarse un cigarrillo a la boca. Absurdo. Y para colmo se llegó a considerar que la anatomía de las mujeres no estaba hecha para acceder a este tipo de medios e, incluso, muchas eran insultadas cuando se desplazaban en cicla por las vías públicas.



Pero ellas ganaron la batalla, otra de tantas, y empezaron a ser referentes en la vida diaria con el uso de la bicicleta. Hoy las cosas son distintas. El auge de este tipo de movilidad se ha expandido por todo el mundo y la bicicleta hace parte de los bienes infaltables de un hogar. Lo que causa curiosidad es que en Bogotá apenas 24 de cada 100 mujeres la usen, cifra baja si se tiene en cuenta que en la ciudad se hacen, en promedio, un millón de viajes diarios en bici. Lastimosamente, la inseguridad, el acoso y la falta de infraestructura aparecen como las causas principales para dicha apatía. Algunas han perdido la vida a manos de delincuentes por robarles su cicla, y las ciclorrutas están diseñadas para recorridos largos y no para trayectos en los que las mujeres desarrollan sus actividades, como ir al jardín, al colegio de sus hijos, el lugar de estudio o trabajo.



De ahí que resulte alentador que la Alcaldía se haya impuesto la meta de emparejar las cosas y hacer que de aquí al año 2039 al menos el 50 % de las mujeres hagan uso de estas. La fecha no debería ser tan lejana; en cambio, sí es posible empezar a trabajar en lo que más las aleja de la bici y en fomentar una cultura que entienda sus necesidades y les brinde el respeto que merecen, pues, por lo que cuenta la historia, ellas fueron decisivas en la consolidación de un medio que se ha popularizado en todo el globo.



EDITORIAL

