Muerte en la frontera

La humanidad padece tragedias aquí y allá. Es triste tener que registrar otro de los grandes dramas que golpean al ser humano y llenan de dolor a las familias que emprenden un tortuoso camino con sueños de una vida mejor, para al final encontrar la muerte de una manera atroz.

Nos referimos al hallazgo en San Antonio, Texas, de un camión abandonado y en cuyo remolque reposaban los cuerpos de al menos 51 personas que murieron por asfixia y sed (algunos eran menores de edad) y de otros 14 que agonizaban en medio de la más espantosa situación y que gracias a sus gritos y golpes pudieron ser detectados por las autoridades.



Se trata en su mayoría de inmigrantes mexicanos, guatemaltecos y hondureños –a la espera de la identificación de los demás restos– que dejaron su vida en el intento de atravesar la frontera con Estados Unidos y fueron abandonados por los traficantes de personas que pululan en la región.



Los inmigrantes son transportados en vehículos que habitualmente no tienen ventilación ni mucho menos sistemas de aire acondicionado, en una región desértica que normalmente supera temperaturas de 40 grados.



No es la primera vez que este tipo de tráfico termina en tragedia. Se recuerda la volcadura, en diciembre, de un camión repleto de centroamericanos que dejó casi 60 muertos en Chiapas y la muerte de otros 10 que fueron hallados en un camión estacionado en un almacén en 2017. Urge hallar una solución, más allá de los cierres extremos de las fronteras o de los operativos policiales. La pandemia provocó una crisis social y económica de aún insospechados alcances que está haciendo que se batan récords de inmigrantes desesperados.



Hasta septiembre de 2021 las autoridades habían detectado 1,7 millones de indocumentados en las fronteras, entre ellos miles de colombianos. Pero si no mejora la realidad desde el origen, los inmigrantes seguirán intentándolo y muriendo de la manera más aterradora. No más indiferencia.

EDITORIAL

(Lea todos los editoriales de EL TIEMPO, aquí)