Movilidad en Bogotá

La falta de una verdadera planificación de las ciudades está pasando una costosa factura: la de la inmovilidad. Que se traduce en urbes más densas, congestionadas y altamente contaminadas. No se trata de un fenómeno exclusivo de nuestros entornos urbanos; el mismo problema lo viven prácticamente todas las urbes del mundo, con la diferencia de que en muchas de ellas se empiezan a estudiar alternativas que incluyen sofisticadas tecnologías y la prelación de espacios para el peatón y las energías limpias.



Por estos días se ha recrudecido el debate de la congestión que se vive en Bogotá. Y el tema, aunque no es nuevo, sí tiene crispados los ánimos de la ciudadanía. La gente está tardando más tiempo para llegar a sus destinos, la Policía de Tránsito no da abasto y la normalización de la actividad productiva ha disparado la presencia de vehículos y motos en las calles.



A ello hay que sumar los nuevos espacios destinados a las ciclorrutas y el centenar de obras que se ejecutan en corredores viales clave. El pico y placa extendido está evitando que el escenario sea peor; sin embargo, en las horas de mayor flujo de personas, es evidente que la medida se queda corta. Y, sin ánimo de ser alarmistas, los problemas de movilidad no desaparecerán en el mediano plazo.



El próximo año, la capital verá frentes de trabajo en la ampliación de la autopista norte y la carrera séptima. Seguirán las obras de la troncal de la avenida 68, la calle 13, el corredor verde –aún sin diseños– y otras tantas. Todos ellos, proyectos que no dan espera, que la comunidad reclama y donde no hay espacio para la paciencia. Más aún, aunque todos estos frentes concluyan, los trancones permanecerán. De eso no hay duda, porque el parque automotor seguirá creciendo, las motos ya están desbordadas y los sistemas masivos tardarán tiempo.

Desesperarse o buscar responsables no es la salida. Todos los actores viales juegan un papel importante a la hora de hallar soluciones, y en ese sentido resulta oportuno que entre muchas alternativas que se sugieren, se piense en un concepto técnico del que poco se habla: la gestión de tránsito. La Universidad de los Andes prepara un modelo en el que a través de big data y las matemáticas se puede obtener información valiosa que permitirá conocer con certeza el impacto de una obra en la movilidad y cómo actuar para prevenir el caos. Se denomina Simulador de Ocupación Regional y puede indicar cómo gestionar el flujo de vehículos en una zona determinada y mitigar el trancón.



Y hay otras alternativas loables, como el convenio que suscribieron la Alcaldía y varias empresas privadas para adoptar un modelo de carro compartido que podría beneficiar a 10.000 personas. Más iniciativas así, que requieren una alta dosis de voluntad ciudadana, contribuirían a tener ciudades menos estresadas.



Una mejor movilidad, construida entre todos, impacta la productividad, la generación de empresa y de empleo. Decirlo desde acá puede sonar fácil, pero no hay remedio. Bogotá y otras capitales pueden colapsar o salir a flote con algo de sentido común y conciencia colectiva sobre las limitaciones que tenemos. El reto es grande, pero es la única fórmula para seguir gozando de nuestras ciudades.

EDITORIAL